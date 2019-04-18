  • BIST 96.886
  • Altın 237,470
  • Dolar 5,8039
  • Euro 6,5177
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Londra’daki çevreci işgal eyleminde gözaltı sayısı 460 oldu

» »
Extinction Rebellion, eylemlerini Londra’nın en büyük havalimanı Heathrow’a taşıyacaklarını duyurdu
Londra’daki çevreci işgal eyleminde gözaltı sayısı 460 oldu

Çevreci kampanya grubu Extinction Rebellion’ın Londra’nın merkezi yerlerinde gerçekleştirdiği işgal eylemleri 4’üncü gününde devam ederken, gözaltına alınan eylemci sayısı 460’a ulaştı.

İngiliz polisi, eylemlerini tek noktada sürdürmeleri uyarılarına uymadıkları iddiasıyla köprü ve kavşakları işgal eden eylemcileri gözaltına almayı sürdürdü. Polisin yaptığı son açıklamada, gözaltına alınan eylemci sayısının 460’a ulaştığı kaydedildi.

Öte yandan, grup, eylemlerini yarın Londra’nın en büyük havalimanı Heathrow’a taşıyacağını duyurdu.

Paskalya tatilinin yarın başlayacağı İngiltere’de polis ve havalimanı yetkilileri, uçuşları ve yolcuları olumsuz etkileyecek muhtemel eylemleri önlemeye yönelik hazırlık yapıldığını açıkladı.

Eylemler cuma gününe dek sürecek

Daha önce eylemlerini cuma gününe kadar sürdüreceğini açıklayan Extinction Rebellion, eylemleri gelecek hafta da tırmandırarak sürdürebileceğinin sinyalini veriyor.

Eylemciler pazartesi gününden itibaren Londra’nın en işlek noktalarından Marble Arch, Oxford Circus, Piccadilly Circus ve Waterloo Köprüsü ile İngiliz parlamentosunun önündeki Parlamento Meydanı’nı işgal edip trafiğe kapatmıştı. Bu noktalardan sadece Piccadilly Circus eylemcilerin işgalinden kurtarılmış durumda bulunuyor.

Kasımda protestocuların, Londra merkezindeki 5 köprüyü işgal ettiği benzer bir eylemde 85 kişi gözaltına alınmıştı.

Extinction Rebellion önceki hafta da İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası’ndaki bir oturumda çıplak protesto eylemi yapmış, olayda 8 kişi göz altına alınmıştı

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere’de aşırı sağcı Nigel Farage, Brexit Partisi kurdu12 Nisan 2019 Cuma 22:19
  • Wikileaks'in kurucusu Assange’ın avukatı: Kedi James kurtarıldı ve iyi12 Nisan 2019 Cuma 11:28
  • İngiltere polisi WikiLeaks'in kurucusunu gözaltına aldı. Julian Assange kimdir?11 Nisan 2019 Perşembe 14:24
  • İngiliz polisi Assange'ı gözaltına aldı11 Nisan 2019 Perşembe 12:45
  • Brexit 31 Ekim'e ertelendi11 Nisan 2019 Perşembe 09:47
  • Birleşik Krallık, İsrail'i kınadı08 Nisan 2019 Pazartesi 08:33
  • Kendini ‘köpek gibi hisseden’ İngiliz: İnsanlara havlıyor, yemeğini kaptan yiyor05 Nisan 2019 Cuma 21:19
  • Avam Kamarası “anlaşmasız Brexit’i önleyecek tasarıyı onayladı. Sonuç:313-31204 Nisan 2019 Perşembe 12:50
  • Britanya’da skandal: İngiliz askerleri, atış taliminde muhalefet liderini hedefe koydu03 Nisan 2019 Çarşamba 14:46
  • Brexit: İngiltere Başbakanı May, AB'den yeniden erteleme isteyecek03 Nisan 2019 Çarşamba 11:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti