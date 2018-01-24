Londra’daki İslamofobik terör saldırısı

İngiltere‘de savcı, Finsbury Park Camisi saldırganının olabildiğince çok Müslüman’ı öldürme amacıyla hareket ettiğini bildirdi.

Başkent Londra‘nın kuzeyindeki Finsbury Park Camisi önünde 18 Haziran 2017’de gerçekleştirilen araçlı terör saldırısıyla ilgili davaya dün yapılan duruşmayla devam edildi.

Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırının faili Darren Osborne (48) hakkındaki suçlamaları reddederken, savcı Jonathan Rees, saldırganın mümkün olduğunca çok sayıda Müslüman’ı öldürme amacıyla eyleme geçtiğini söyledi.

Osborne’un saldırıdan bir gün önce aracıyla Galler‘in başkenti Cardiff’ten Londra’ya geldiğini belirten Rees, saldırıyı ramazan dolayısıyla özellikle yoğun olan bir caminin önünde gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

Savcı Rees, Osborne’un aracında bulunan el yazısıyla kaleme alınmış bir notta da “sokaklardaki teröristlerden” şikayet edildiğini aktardı.

Osborne’un bu not ile kamuoyuna mesaj vermeyi amaçladığını anlatan Rees, bunun da saldırıyı bir terör saldırısı olarak nitelendirmeyi gerektirdiğini söyledi.

Saldırgan, “terör bağlantılı cinayet” ve “cinayete teşebbüs” suçlamalarıyla yargılanıyor.

Osborne, kullandığı kiralık kamyoneti 18 Haziran’da teravih namazından çıkan cemaatin üzerine sürmüştü. Saldırıda 51 yaşındaki Makram Ali olay yerinde hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı.