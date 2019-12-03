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Londra'daki Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi

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Londra'daki Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi
Londra'daki Suriye konulu Dörtlü Zirve sona erdi

NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla Londra'da düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi öncesinde Britanya, Fransa Türkiye ve Almanya liderlerinin katıldığı 'Suriye' gündemli dörtlü zirve sona erdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Britanya Başbakanı Boris Johnson ve dört ülkenin üst düzey bürokratlarının katılımıyla düzenlenen zirvede, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı'nın ele alınması bekleniyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Zirve gayet iyi geçti" açıklamasında bulundu.

Macron ise, "Türk halkına saygım var, Türkiye büyük bir ülke. Fransa ve Avrupa'nın çıkarlarını korumaya çalışıyorum. Suriye'de çözüm için görüşmelerimiz sürüyor" açıklamasında bulundu.

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