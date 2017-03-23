Londra'daki terör saldırısında ölen kişilerden biri Kıbrıslı Türk çıktı...

Londra’da İngiliz Parlementosu yakınlarında dün gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden 4 kişiden birinin Kıbrıslı Türk olduğu ortaya çıktı.

Londra’da İngiliz Parlementosu yakınlarında dün gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden 4 kişiden birinin Kıbrıslı Türk Aysha Frade AHMED olduğu ortaya çıktı.

The Telegaph’ın haberine göre, babası Kıbrıslı Türk, annesi ise İspanyol olan Aysha Frade AHMED Londra’da yaşıyordu.

43 yaşındaki Aysha Frade AHMED’in saldırı anında 8 ve 11 yaşlarındaki çocuklarını okuldan almak için orada olduğu da ifade edildi…

DLD koleji’nde öğretmen olarak çalışan Frade’ın ölümü çevresinde şok etkisi yarattı.DLD Kolej Müdürü Rachel Borland derin üzüntü duyduğunu belirterek” Frade ailesine elimizden gelen her desteği sunacağız” dedi.