  • BIST 4.519,08
  • Altın 1052.819
  • Dolar 18.6112
  • Euro 19.2517
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKASeçim yasakları başladı

Londra’daki ‘Türkiye Dişleri’ reklam afişleri tartışma yarattı

» »
İngiltere'nin başkenti Londra'da metrolara asılan 'Türkiye Dişleri' reklam afişleri tartışma başlattı.
Londra’daki ‘Türkiye Dişleri’ reklam afişleri tartışma yarattı

Türkiye, son dönemde Türk lirasının dolar ve euro karşısında tarihi kaybı nedeniyle estetik ve diş konularında yabancıların bir numaralı adresi haline geldi. ABD ve İngiliz basını hemen hemen her gün dişlerini yaptırmak veya estetik operasyon geçirmek için Türkiye’ye gidenleri yazdı; operasyonun Türkiye’deki maliyetinin kendi ülkelerine göre çok daha ucuz olduğu vurgulandı. Hatta İstanbul’a bir haftalık tatile gelip üstüne bir de dişlerini yaptırmanın İngiltere’de bir muayeneden bile daha ucuza geldiği yazılıp çizildi…

Bir süredir süre gelen ‘Türkiye Dişleri’ merakı İngiltere’de de popülerliğini korurken, başkent Londra’da ortaya çıkan reklam afişleri tartışma konusu oldu.

Londra metrosunda ve şehrin bazı yerlerine asılan ve ‘Türkiye Dişleri’ afişleri tartışma yarattı. Afişlerde, “Gülümseyemiyorsan İstanbul’a gitmelisin. Hemen yer ayırt” yazısının yer aldığı görüldü.

BELEDİYE BAŞKANI’NI HEDEF ALDILAR

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’ın kontrolü altındaki başkent ulaşımını düzenleyen “Transport for London” tarafından asılan afişlere tepkiler yükseldi. İngiliz diş hekimleri, halkı diş tedavisi için denizaşırı ülkelere gitmeye teşvik eden reklamlara izin verdiği için Khan’ı eleştirdi.

Katie Price ve Love Island’dan Jack Fincham gibi yıldızlar tarafından popüler hale getirilen estetik ‘Hollywood gülüşü’ isimli operasyon, doğal dişleri çivilere eğelemeyi ve ardından onları kuron veya kaplamalarla değiştirmeyi içeriyor ve işlemin sonunda kişiye estetik bir gülüş kazandırıyor.

‘ETİK OLARAK YANLIŞ’

Son dönemde birçok İngiliz diş tedavisi için Türkiye’yi tercih ederken, ülkeye gelenlerin bazıları da Türkiye’de yaşadıkları olumsuz deneyimleri anlattıkları açıklamalarıyla gündem olmuştu.

Kısa sürede popüler olan ve Türkiye Dişleri adı verilen uygulama sonrası İngiliz diş hekimleri duruma tepki gösterdi. Farklı ülkelerde uygulanan prosedürlerin yol açabileceği komplikasyonlar hatırlatılarak uyarılarda bulunuldu.

Smileworks Liverpool’un özel diş hekimi muayenehanesi baş klinisyeni Dr MJ Rowland-Warmann, “Etik olarak, bunun yanlış olduğunu düşünüyorum” dedi. Estetik diş hekimliğinin Khan’ın ulaşım hizmetlerini kullanan binlerce kişiye hiçbir uyarı yapılmadan reklamını yaptırmasının doğru olmadığını söyledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiliz medyası üzerindeki kıyafete dikkat çekti: Eli kanlı terörist ile ilgili çarpıcı detay14 Kasım 2022 Pazartesi 18:55
  • İngiltere: Rus okullarında askeri eğitim geri dönüyor13 Kasım 2022 Pazar 21:43
  • Yeni kraldan ‘kral’ hareket: Aşçı, bahçıvan, uşak…12 Kasım 2022 Cumartesi 16:00
  • İngilizler 50 bin mülteciyi lüks otellerde ağırlıyor12 Kasım 2022 Cumartesi 11:38
  • İngiltere’den Kuzey İrlanda açıklaması: AB çözümünü tercih ediyoruz11 Kasım 2022 Cuma 14:55
  • İngiltere’de grev dalgası büyüyor! 100 bin kamu personeli iş bırakıyor10 Kasım 2022 Perşembe 22:51
  • İngiliz ordusu, Afganistan’da onlarca çocuğun ölümüne yol açmış09 Kasım 2022 Çarşamba 17:32
  • İngiltere'de Devlet Bakanı Williamson zorbalık suçlamalarının ardından istifa etti09 Kasım 2022 Çarşamba 11:29
  • İngiltere'de 70 bin üniversite çalışanı greve gidecek09 Kasım 2022 Çarşamba 10:21
  • Doktorlar şaştı kaldı: Cinsel organından ameliyatla çıkardılar08 Kasım 2022 Salı 23:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti