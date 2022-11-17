Londra’daki ‘Türkiye Dişleri’ reklam afişleri tartışma yarattı

Türkiye, son dönemde Türk lirasının dolar ve euro karşısında tarihi kaybı nedeniyle estetik ve diş konularında yabancıların bir numaralı adresi haline geldi. ABD ve İngiliz basını hemen hemen her gün dişlerini yaptırmak veya estetik operasyon geçirmek için Türkiye’ye gidenleri yazdı; operasyonun Türkiye’deki maliyetinin kendi ülkelerine göre çok daha ucuz olduğu vurgulandı. Hatta İstanbul’a bir haftalık tatile gelip üstüne bir de dişlerini yaptırmanın İngiltere’de bir muayeneden bile daha ucuza geldiği yazılıp çizildi…

Bir süredir süre gelen ‘Türkiye Dişleri’ merakı İngiltere’de de popülerliğini korurken, başkent Londra’da ortaya çıkan reklam afişleri tartışma konusu oldu.

Londra metrosunda ve şehrin bazı yerlerine asılan ve ‘Türkiye Dişleri’ afişleri tartışma yarattı. Afişlerde, “Gülümseyemiyorsan İstanbul’a gitmelisin. Hemen yer ayırt” yazısının yer aldığı görüldü.

BELEDİYE BAŞKANI’NI HEDEF ALDILAR

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’ın kontrolü altındaki başkent ulaşımını düzenleyen “Transport for London” tarafından asılan afişlere tepkiler yükseldi. İngiliz diş hekimleri, halkı diş tedavisi için denizaşırı ülkelere gitmeye teşvik eden reklamlara izin verdiği için Khan’ı eleştirdi.

Katie Price ve Love Island’dan Jack Fincham gibi yıldızlar tarafından popüler hale getirilen estetik ‘Hollywood gülüşü’ isimli operasyon, doğal dişleri çivilere eğelemeyi ve ardından onları kuron veya kaplamalarla değiştirmeyi içeriyor ve işlemin sonunda kişiye estetik bir gülüş kazandırıyor.

‘ETİK OLARAK YANLIŞ’

Son dönemde birçok İngiliz diş tedavisi için Türkiye’yi tercih ederken, ülkeye gelenlerin bazıları da Türkiye’de yaşadıkları olumsuz deneyimleri anlattıkları açıklamalarıyla gündem olmuştu.

Kısa sürede popüler olan ve Türkiye Dişleri adı verilen uygulama sonrası İngiliz diş hekimleri duruma tepki gösterdi. Farklı ülkelerde uygulanan prosedürlerin yol açabileceği komplikasyonlar hatırlatılarak uyarılarda bulunuldu.

Smileworks Liverpool’un özel diş hekimi muayenehanesi baş klinisyeni Dr MJ Rowland-Warmann, “Etik olarak, bunun yanlış olduğunu düşünüyorum” dedi. Estetik diş hekimliğinin Khan’ın ulaşım hizmetlerini kullanan binlerce kişiye hiçbir uyarı yapılmadan reklamını yaptırmasının doğru olmadığını söyledi.