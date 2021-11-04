Londra'daki World Travel Market'e Baf çıkartması!

Baf bölge turizm kurulu (ETAP) ve yerel otelciler, Pazartesi günü açılan World Travel Market'te (WTM) temas kurmak için bu hafta Londra'daydı.

Baf bölge turizm kurulu (ETAP) ve yerel otelciler, Pazartesi günü açılan World Travel Market'te (WTM) temas kurmak için bu hafta Londra'daydı.

Covid-19 nedeniyle iki yıllık bir aradan sonra geri dönen üç günlük seyahat ve turizm fuarı (1-3 Kasım), uluslararası seyahat sektörünün en önemli yıllık toplantılarından biri.

Turizm Bakan Yardımcısı ve diğer seyahat ve otel kurumları, acenteleri ve de Cyprus Pavilion'un parçası olan işletmelerine ek olarak, bakan yardımcısı tarafından Baf bölge turizm kurulu da Kıbrıs'ı kaliteli ve çeşitli bir cazibe merkezi olarak tanıtmaya ve ayrıca adaya daha fazla turist çekmek adına turizm operatörleri ile ilişkileri daha da güçlendirmek için davet edildi.

Baf bölge turizm kurulu başkanı Nasos Hadjigeorgiou Cyprus Mail'e verdiği demeçte, "Hem iş için gelen ziyaretçiler hem de potansiyel gezginlerin adaya öngörülenden daha düşük bir ilgi oranına rağmen, turizmi teşvik etme çabaları hız kesmeden devam ediyor" dedi.

Hadjigeorgiou'ya göre, Birleşik Krallık Baf'ın turizm için ana pazarı olmaya devam ediyor. 2021 bölge turizmi için zor bir yıl olsa da, epidemiyolojik durumun normalleşmesi durumunda 2022'nin bir toparlanma yılı olabileceği konusunda iyimseriz.”

Cyprus Mail.

Çeviri: Mert Efekan, Detay Kıbrıs