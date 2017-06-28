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Londra’daki yangın faciası Almanya’da bina boşalttırdı

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Londra’daki yangın faciası Almanya’da bina boşalttırdı
Geçtiğimiz günlerde İngiltere’nin başkenti Londra’da meydana gelen gökdelen yangını sonrasında Almanya’da çok katlı bir bina güvenlik nedeniyle boşaltıldı.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nde bulunan Wuppertal Belediyesi, Grenfell Tower'da kullanılan izolasyon maddesi ile kaplı olan çok katlı bir binayı güvenlik nedeniyle bugün tahliye etti.

Londra faciası nedeniyle güvenlik riski değerlendirmesi yapan Wuppertal Belediyesi, yangın tehlikesine karşı Oberbarmen semtinde yer alan ve 72 kişinin yaşadığı 11 katlı binanın sakinlerini başka evlere yerleştirdi.  Binanın dış cephesi yenilendikten sonra, bina sakinlerinin evlerine döneceği kaydedildi.

Londra'daki facia sonrasında yangının hızla yayılmasına neden olduğu sonucuna varılan izolasyon malzemesini üreten Arconic firması, söz konusu maddenin çok katlı binalara satışını durdurduğunu açıklamıştı.

 

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