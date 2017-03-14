Londralılar neden teknede yaşamı seçiyor?

Kanallarda dolaşarak yaşayacağınız bir tekneye dairenizi değişir misiniz? Bu yaşam tarzı Londralı gençler arasında giderek yayılıyor.

24 yaşındaki Matthew Winters iki yıldır Londra'da ama Broadway Market, Angel, Camden ve Little Venice gibi Londra'nın en pahalı semtlerinde oturmuş. Önümüzdeki 15 yıl için ödeyeceği elektrik faturasının tutarı sadece 600 sterlin olacak.

Çünkü Winters 'yüzen ev' olarak da adlandırılan bir teknede yaşıyor. Bu Londralı gençler arasında yaygınlaşan bir eğilim. 800 sterlinlik yıllık sigorta ve tekne ehliyeti ile Londra'nın kanalları boyunca istediğiniz yere demir atabilirsiniz. Ama iki haftada bir yer değiştirmek şartıyla.

İngiltere'nin dar kanallarından rahat geçsin diye bu teknelerin genişliği 2,1 metre oluyor. Sanayi Devrimi sırasında bu tekneler üretime yönelik taşımacılıkta kullanılırdı. Artık bu ihtiyaç ortadan kalkmış olsa da tekne tatilleri popülerliğini koruyor. Eskiden dar bir kesim bunu yaparken bugün teknede yaşam yaygınlaşıyor.

Bunun başlıca nedeni konut fiyatlarındaki artış. 2009'dan bu yana Londra'da konut fiyatları yüzde 86 artış gösterdi. Buna karşılık 2010'da Londra'nın 97 km'lik kanallarında 413 kişi teknede yaşarken bugün bu sayı 1615'e ulaştı. Bu, Britanya çapında teknede yaşayanların üçte birinden fazlasına denk düşüyor.

Ancak bu yaşam tarzı herkese uygun değil. Winters 11,2 metre uzunluğundaki teknesini gezdiriyor. Kapılar sanki Hobbitler için yapılmış; mobilya, dolap, tuvalet, yatak, ocak için ayrılan bölmeler geriye sadece iki ayaklık alan bırakıyor.

Winters şimdi Londra'daki Regent's Kanal'ın merkezdeki en kalabalık Kings Cross mevkiinde demir attığı için komşu tekneler birbirine çok yakın.

Teknenin içine oturup yerleştiğinizde ortam daha sıcak geliyor. "Bu tekne hayatımı kurtardı" diyor Winters. "Londra'da kira ödemek için çok çalışmanız lazım." Oysa şimdiki masrafı ayda 200 sterlin kadar ve buna tekne için ödediği taksit de dahil. "Bu büyüklükte bir tekneyi 18-24 bine alabiliyorsunuz; küçükleri çok daha ucuz" diyor. Teknenin üzerine yerleştirilmiş güneş enerjisi panelleri 600 sterline mal olmuş. Bu şekilde 15 yıl boyunca elektrik ihtiyacını karşılayabileceğini söylüyor.

"Ayrıca iki haftada bir yeni bir yere demirlemeniz gerektiğinde sanki yeni bir semte taşınmış oluyorsunuz" diyerek savunuyor bu yaşam tarzını.

Yasal düzenlemeler teknelerin aynı semtte 14 günden fazla demirlemesine izin vermiyor, ama semt tanımı konusu pek net yapılmamış. Yetkililer yıl boyunca 20 mil kadar dolaşmanın dikkat çekmeyeceğini söylüyor.

25 yaşındaki Sarah Nicholas Temmuz 2016'da erkek arkadaşıyla birlikte tekneye taşınmış. Londra içlerinde demir atacak yer bulmanın çok zor olduğunu söylüyor. Böyle bir yer, yıllığı 8 bin sterlinden açık artırmaya çıkarılmış.

Halkla ilişkiler alanında çalışan Nicholas, teknede yaşaması sayesinde epeyce tasarruf ettiğini ve yarım zamanlı çalışmaya geçerek yüksek lisans yapmaya başladığını söylüyor.

34 yaşındaki Güney Afrika kökenli bilgisayar programcısı Ryan Bateman ise üç yıl boyunca Londra kanallarında dolaştıktan sonra bir yıl kadar önce Doğu Londra'daki Haggerston'da sürekli demir atmış. 37 bin sterline satın aldığı daha büyük teknesine üç yılda 30 bin sterlin masraf yapmış. Fakat şikayetçi değil. "Kapınızı bir açıyorsunuz ki Tottenham Hale'desiniz, sonra bir bakıyorsunuz Camden'da. Her defasında farklı bir yere adım atıyorsunuz."

Teknesiyle sürekli farklı yerlere demir atarken Bateman serbest çalışıyormuş. Şimdi ise yakındaki bir ofiste çalıştığı için sürekli demirleyeceği yeri satın almış. Elektrik döşemesi, bir adresinin olması ve çöplerinin belediye tarafından toplanması gibi avantajlar sağlamış bu durum.

Bateman Haggerston'da demirlediği yer için ne kadar ödediğini söylemiyor; ama Londra'nın merkezinde daimi demirleme yerleri ayda bin sterlini buluyor. Bu semtte 1+1 daire satın almak 515 bin sterline, kiralamak ise ayda 1600 sterline mal oluyor. Buradaki konut fiyatları son 20 yılda yüzde 939 artış gösterdi.Londra'nın doğusundaki Bow semtinde demirleyen Lorna Tooley 29 yaşında ve Londra metrosunda menajer. Boşandıktan sonra kendisine bir tekne satın almış. Tekne için de epey masraf yaptığını, ama bunun ayda iki bin sterlini bulan eski ev taksitlerinin yanında küçük kaldığını, artan parasıyla sık sık tatile çıktığını söylüyor.

Fakat teknede yaşamın dezavantajları da yok değil. Soygun girişiminde bulunanlar, gece tekneyi rıhtımdan çözenlerle uğraşmak zorunda kalmanın yanı sıra motor bakımı, tuvalet boşaltımı gibi işlerin düzenli yapılması gerekiyor.

Teknede yaşam Londra'da daha ucuz barınma olanağı sunuyor, fakat kanallardaki kalabalık bunu biraz zorlaştırıyor. Bu yaşam tarzı birçok pozitiflik taşısa da herkese göre olmadığı kesin.