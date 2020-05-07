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Londra'nın geleneksel Notting Hill Karnavalı, 54 yıl sonra ilk kez iptal edildi

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Londra'nın geleneksel Notting Hill Karnavalı, 54 yıl sonra ilk kez iptal edildi
Londra'nın geleneksel Notting Hill Karnavalı, 54 yıl sonra ilk kez iptal edildi

İngiltere'nin en büyük yıllık etkinliklerinden, Londra'da düzenlenen Notting Hill Karnavalı, 54 yıllık tarihinde ilk kez, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

Her yıl Ağustos ayının sonunda düzenlenen karnavala, geçen yıl bir milyondan fazla kişi katılmıştı.

Karnaval organizatörlerinden yapılan açıklamada "Yönetim kurulu, bu yılki karnavalın son 50 yıldan fazladır olduğu gibi Notting Hill sokaklarında gerçekleşmemesi kararı aldı" denildi.

Açıklamada, "karnaval ruhunu insanların evlerinden de hissedebildiği alternatif bir düzenleme üzerinde çalışıldığı" da vurgulandı.

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