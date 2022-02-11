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Londra’nın ilk kadın Emniyet Müdürü istifa etti

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Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick, son zamanlarda yaşanan bir dizi tartışmalı olayın ardından istifa etti.
Londra’nın ilk kadın Emniyet Müdürü istifa etti

Londra Emniyet Müdürü Cressida Dick, son zamanlarda yaşanan bir dizi tartışmalı olayın ardından istifa etti.

Bu görevi yürüten ilk kadın olan Dick, Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’ın Emniyet Müdürü olarak yaptığı işe güvenmediğini kendisine söylemesinin ardından, “görevden ayrılmaktan başka seçeneği” kalmadığını belirtti.

Polis teşkilatını denetleyen kurum, geçen hafta teşkilatta ırkçılık, kadın düşmanlığı, ayrımcılık ve cinsel taciz vakaları tespit etmişti.

İstifa kararından bir süre önce BBC'ye konuşan Dick, görevi bırakmayı kesinlikle düşünmediğini söylemişti.

Daha sonra istifasıyla ilgili açıklama yapan Cresside Dick, “Bugün Londra Belediye Başkanı’yla temasımın ardından, lider olarak görevime devam etmek için kendisinin yeterli güveni bulunmadığını üzüntüyle öğrendim” dedi.

Londra emniyetine güven, Sarah Everard isimli bir kadının martta bir polis memuru tarafından kaçırılıp vahşice öldürülmesi nedeniyle hızla gerilemişti. Cressida Dick, Başbakan Boris Johnson'ın karantina kurallarına rağmen başbakanlık ofisinde katıldığı partilerle ilgili soruşturma nedeniyle de eleştirilerin hedefi olmuştu.

Dick’e hizmetleri için teşekkür eden Khan ise Londra Emniyet Müdürlüğü’ne güveni yeniden tesis etmek amacıyla “yeni bir emniyet müdürünün atanması konusunda İçişleri Bakanı’yla çalışacağını” söyledi.

Başbakan Johnson da, Twitter mesajında Dick’in “ülkesine on yıllardır büyük bir özveriyle hizmet ettiğini” ifade etti.

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