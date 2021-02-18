Londra’nın kalbinde dev kenevir bahçesi bulundu

İngiltere’nin başkenti Londra’nın tarihi ticaret merkezinde polis bir kenevir çiftliği bulunduğunu açıkladı. Merkez Bankası Bank of England’a çok yakın bir yerde ortaya çıkan çiftliğin Covid-19 tedbirleri nedeniyle merkezin boşaltılması nedeniyle kurulabildiği tahmin ediliyor.

826 adet kenevir kökünün bulunduğu tarlanın keşfedilmesinin nedeni ise “ağır esrar” kokusunun sokakları adeta sarması. Güvenlik güçlerinden yapılan açıklamada çiftliğin şehirde bulunan “ilk kenevir tarlası” olduğu belirtilirken, bölgenin tenhalığı sebebiyle çiftliğin fark edilmediği açıklandı.

“Merkez Bankası hakkında sayısız şaka yapılacaktır”

Dünyanın en büyük ticari sigorta piyasasına, bankalara ve fon yöneticilerine ev sahipliği yapan Londra, Covid-19’dan dolayı marttan beri çalışanların evden çalışmasını istiyor.

Çiftlik hakkında açıklamada bulunan İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, personelin neler yaptığı konusunda insanların şaka yapma olasılığının yüksek olduğunu belirterek, "Şimdi, 'İngiltere Merkez Bankası'nın neler yaptığını biliyoruz' şeklinde sonsuz şakaların konusu olacağız" dedi.