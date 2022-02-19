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Londra’nın Simgesi Big Ben İçin Geri Sayım Başladı

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Londra’nın Simgesi Big Ben İçin Geri Sayım Başladı
Londra’nın Simgesi Big Ben İçin Geri Sayım Başladı

İngiltere’nin başkenti Londra’nın en önemli simgelerinden biri olan tarihi saat kulesi Big Ben’de restorasyon çalışmalarında sona gelindi. 4 yıllık restorasyonun ardından yeniden çanların çalınması bekleniyor.

2017 yılında son kez çanları çalınan tarihi saat kulesinde 4 yıl boyunca yürütülen restoranlar çalışmalarında sona yaklaşıldığı aktarıldı.

Kulenin restorasyon çalışmaları için 30 milyon sterlinden fazla bir bütçe ayrılırken saatin mekanizmasının bozulmasını engelleme, kulenin güvenlik standartlarının yükseltilmesi ve modernleştirme çalışmaları gerçekleştirildi.

İspanya’dan turistik ziyaret için gelen Maria ise Big Ben saat kulesini ilk defa gördüğünü dile getirirken "Ben Turistim. İlk defa Big Ben’i görüyorum. Şuan da restorasyon çalışması içerisinde olduğu için ilgimi çekmiyor" dedi.

Geçtiğimiz yıl açılması planlanan kulenin restorasyonunda COVID-19 salgını nedeniyle aksamalar yaşanmasının ardından bu yıl içerisinde dış cephesine kurulan, çalışma ve bakım ünitelerinin kaldırılarak yeniden açılması planlanıyor.

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