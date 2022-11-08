  • BIST 4.350,84
  • Altın 1002.847
  • Dolar 18.6024
  • Euro 18.6189
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Londra'ya çalışma ziyareti

» »
Londra'ya çalışma ziyareti
Londra'ya çalışma ziyareti

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) heyeti, temaslarda bulunmak ve bir dizi etkinlik faaliyet için Londra’ya çalışma ziyareti gerçekleştiriyor. Oda, bugün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılımıyla İngiltere’de bulunan iş insanları onuruna resepsiyon düzenleyeceğini açıklasdı.

 

KTTO’dan yapılan açıklamaya göre, dün başlayan çalışma ziyareti, 10 Kasım’a kadar devam edecek. Dün Cumhurbaşkanı Tatar ve eşi Sibel Tatar, KTTO Londra Temsilciliği ofisini ziyaret etti. Ziyarette, KTTO Londra Temsilciliği’nin faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme ve istişarede bulunuldu.

 

 

KTTO, Londra ziyareti kapsamında bugün İngiltere’de bulunan iş insanları onuruna resepsiyon düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımıyla gerçekleştirilecek resepsiyon saat 18.00’de Grand Palace Banqueting Suite’de yer alacak.

 

 

Çarşamba günü ise World Travel Market Fuarı’nı ziyaret edecek heyet, daha sonra Türk-İngiliz Ticaret Odası’na ziyarette bulunacak. Bir basın toplantısı ile faaliyetleri ve temasları hakkında bilgilendirmede bulunacak olan heyet, perşembe günü Londra’dan ayrılacak.

 

Londra temaslarında KTTO Başkanı Turgay Deniz’e Başkan Vekili Ramazan Gündoğdu, Yönetim Kurulu üyeleri Omaç Cin, Yusuf Acemoğlu, Alp Cengiz Alp, Yüksel Akay, Meclis üyesi Mustafa Hançerli, Genel Sekreter Aysun Önet İleri, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Ergüven ve Üye ile İlişkiler Sorumlusu Nazlı İnçay yer alıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kumarhanede Bulunmak ve Bulunmasına Müsaade Etmek08 Kasım 2022 Salı 15:02
  • Türk-Sen, asgari ücretin acilen günün koşullarına uygun olarak belirlenmesini istedi08 Kasım 2022 Salı 14:59
  • BKP'de Genel Sekretere Sonüstün, Dışilişkiler Sekreteri Ülker Fahri oldu08 Kasım 2022 Salı 14:30
  • Tatar'dan İngiltere'ye: Kıbrıs Türk halkının sesine daha fazla kulak vermeli08 Kasım 2022 Salı 14:27
  • DAÜ yönetiminin despot uygulamasına tepkiler devam ediyor... KTÖS açıklama yaptı...08 Kasım 2022 Salı 14:24
  • Ani ve gayri tabi ölüm08 Kasım 2022 Salı 12:46
  • “41 kadın, 41 hayat” sergisi Ercan Havalimanı’nda açıldı08 Kasım 2022 Salı 12:44
  • Masa kurulacak mı?08 Kasım 2022 Salı 12:33
  • İDDİA: Yerel Seçime müdahale mi? Oktay adaylara ayar verecek!08 Kasım 2022 Salı 11:06
  • Seyrüsefer ödemek isteyenler dikkat! Dolandırılmayın08 Kasım 2022 Salı 10:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti