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Lopez 55 yaşında

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Jennifer Lopez Hamptons'da 55. yaş günü partisine at arabası ve çiçeklerle dolu bir minibüsle hazırlanıyor...
Lopez 55 yaşında

Jennifer Lopez'in Hamptons'daki 55. doğum günü partisi için hazırlıklar, Ben Affleck ile yaşadığı evlilik sorunlarına rağmen bu Cumartesi öğleden sonra başladı. Lopez kısa süre önce ikinci evlilik yıldönümünü kocası olmadan geçirdi, çünkü kocası Kaliforniya'da kalırken o Doğu Yakası'nda tatil yaptı. Şimdi boşanmanın eşiğinde olduklarına dair söylentilerin bulutu altında bir sonraki doğum gününü de Affleck ile ülke dışında kutlayacak gibi görünüyor.

Önümüzdeki Çarşamba günü 54 yaşına girecek olmasına rağmen, hafta sonu partisini biraz erken vermeye hazırlanıyor gibi görünüyordu. Çiçeklerle dolu büyük bir minibüsün parti mekanına geldiği görülürken, etkinlik için bir at ve araba da kiralanmış gibi görünüyordu.

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