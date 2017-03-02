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Lordlar Kamarası Brexit tasarısında değişiklik istedi

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Lordlar Kamarası Brexit tasarısında değişiklik istedi
İngiltere'de Lordlar Kamarası, Brexit sürecini başlatma yetkisinin hükümete devredilmesini öngören yasa tasarısında değişiklik yapılmasını önerdi.

İngiltere'deki AB vatandaşlarının oturma haklarının güvence altına alınmasını öngören değişiklik kabul edildi.

İktidardaki Muhafazakar Parti'nin çoğunluğa sahip olmadığı Lordlar Kamarası, yasa tasarısına getirilen ve hükümetin AB vatandaşlarına İngiltere vatandaşlarıyla aynı oturma hakkının verilmesi yönündeki değişiklik teklifini 256 'evet' oyuna karşı 358 'hayır' oyuyla kabul etti.

Oylamadan bu sonucun çıkması üzerine tasarı tekrar parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda görüşülecek.

Avam Kamarası'nda 9 Şubat'ta görüşülen tasarı vekillerin büyük bir çoğunluğunun oyuyla kabul edilmişti.

Tasarı gidip gelebilir

Muhafazakar Parti hükümetinin tasarısı ilk haliyle yeniden Avam Kamarası'nda sunulabilir ve aynen kabul edilebilir.

Ancak Lordlar Kamarası bugün kabul ettiği değişiklikte ısrar ederse tasarı Kraliçe'nin onayına sunulma aşamasına ulaşamadan parlamentonun iki kanadı arasında gidip gelebilir.

Hükümete bağlı AB'den Çıkış Birimi ise karar için "Avam Kamarası'nın aynen kabul ettiği tasarıya Lordların değişiklik önermesi bizi hayal kırıklığına uğrattı" yorumunu yaptı.

Açıklamada, tasarının amacının 'açık' olduğu belirtilirken, "Tasarı, referandum sonucunu hayata geçirmek ve hükümete müzakerelere başlaması için izin vermek amacını taşıyor" denildi.

Hükümet: Lordların kararı hayal kırıklığı

Başbakan Theresa May'in hükümeti, İngiltere'deki AB vatandaşlarının durumuyla ilgili konumunu daha önce 'defalarca açıklığa kavuşturduğunu' savunurken, "AB ve İngiltere vatandaşlarının haklarını mümkün olduğunca erken bir tarihte güvence altına almak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Hükümet, Lordlar Kamarası'nda önerilen değişiklik oylamaya sunulmadan önce Brexit Bakanı Lord Bridges, hükümetin bu konuda AB ülkeleriyle anlaşma yapmaya çalıştığını söyledi.

Bridges'in açıklamasına göre hükümet, bu girişimine karşılık AB ülkelerinden, 50 madde yürürlüğe girmeden hiçbir görüşmenin yapılmayacağı yanıtını aldı.

 

"Kaygılar birbirine karşı kullanılmamalı"

İşçi Partisi'nden gölge Brexit Bakanı Lady Hayter ise İngiltere'deki AB vatandaşlarının kaygılarıyla AB'deki İngiliz vatandaşlarının kaygılarının birbirine karşı kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Hayter, "Bu insanların akıbetlerini bilmesi lazım. İki yıl hatta 12 ay bile hayatlarını beklemeye alamazlar" dedi.

İngiltere'de bir milyonu Polonyalı olmak üzere yaklaşık 3 milyon 500 bin AB vatandaşı yaşıyor.

Lordlar Kamarası'nın Brexit yasa tasarısında getirdiği değişiklik teklifi ise AB'den ayrılma süreci tamamlandığı sırada İngiltere'de yaşayan AB vatandaşlarına İngiltere'de oturma hakkı tanınmasını öngörüyor.

İngiltere'de geçen yıl yapılan AB referandumunda halkın yüzde 52'si AB'den ayrılma yönünde oy kullanmıştı.

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