Lordlar Kamarası'ndan İngiltere hükümetine ikinci Brexit darbesi

İngiltere'de Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmaya (Brexit) yönelik yasa tasarısını görüşen parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası'ndan hükümete ikinci bir darbe geldi.

Lordlar Kamarası 268'e karşı 366 oyla aldığı karar ile Brexit müzakerelerinde varılacak anlaşmanın parlamentonun onayına sunulmasını istedi.

İngiltere hükümeti ise Başbakan Theresa May'in pazarlık gücünü azaltacağı gerekçesiyle buna karşı çıkıyordu.

Ancak Lordlar Kamarası'nda alınan kararda May'in lideri olduğu Muhafazakar Parti'den Lordların tavrı etkili oldu.

Heseltine: Ulusal egemeliğin en büyük koruyucusu parlamento

Muhafazakar Parti'den eski Başbakan Yardımcısı Lord Heseltine, alınan kararın "parlamentonun ulusal egemenliğin en büyük koruyucusu" olduğunu gösterdiğini söyledi.

İngiliz hükümeti ise Lordlar Kamarası'ndaki oylama sonrası Heseltine'ın danışmanlık görevine son verdi.

Özellikle 1980'li yılların en önemli muhafazakar siyasetçilerinden oluşan Heseltine, eski başbakanlardan Margaret Thatcher'ın 1990'da istifaya zorlanmasında önemli rol oynamıştı.

Heseltine, 2001'den bu yana Lordlar Kamarası üyesi.

İngiltere'de Lordlar Kamarası daha önce de ülkedeki AB vatandaşlarının oturum haklarının güvence altına alınmasını istemişti.

Brexit yasa tasarı ise İngiltere Parlamentosu'nun alt kanadı Avam Kamarası'nda büyük ihtimalle önümüzdeki hafta yeniden görüşülecek.

Avam Kamarası'nda 9 Şubat'ta görüşülen tasarı, milletvekillerinin büyük bir çoğunluğunun oyuyla kabul edilmişti.

Muhafazakar Parti hükümetinin tasarısı, ilk haliyle yeniden Avam Kamarası'na sunulabilir ve aynen onaylanabilir. Ancak Lordlar Kamarası kabul ettiği değişikliklerde ısrar ederse tasarı Kraliçe'nin onayına sunulma aşamasına ulaşamadan parlamentonun iki kanadı arasında gidip gelebilir.

İngiltere Başbakanı Theresa May ise Lizbon Antlaşması'nın 50'nci maddesini bu ayın sonuna kadar devreye sokarak müzakereleri başlatmak istiyordu.