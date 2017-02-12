Lord’s Palace Hotel'de Sıla ile romantik anlar

Duygusal şarkıların tanınan ünlü şarkıcı Sıla, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında en sevilen şarkılarını Girne, Lord’s Palace Hotel’de seslendirdi.

Lord’s Palace Hotel, 14 Şubat Sevgililer Günü’nü Sıla’nın birbirinden romantik aşk şarkıları ile kutladı.

Tüm sevenleri ile birlikte seslendirdiği şarkılarında, dinleyicilerine keyifli anlar yaşatan sanatçı geceye sevilen şarkısı “Lacivert” ile başladı.

Konserde kendi şarkılarının yanı sıra geçmişten bugüne klasikleşen şarkıları da söyleyen Sıla'ya tüm Lord’s Palace misafirleri eşlik etti.

Kıbrıs’ta olduğu için çok büyük keyif aldığını söyleyen Sıla, çok soğuk yerlerden geldiğini ve sıcak bir iklimde, bu kadar sıcakkanlı dinleyicileri ile birlikte olmanın şahane hissettirdiğini söyledi.