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Los Angeles Times: Salgın büyürken Amerikalılar silah depoluyor

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ABD'de koronavirüs vakalarının sayısının hızla artması, bazı Amerikalıları silah ve cephane satın almaya yöneltti.
Los Angeles Times: Salgın büyürken Amerikalılar silah depoluyor

Los Angeles Times gazetesinin (LA Times) haberine göre California, Washington ve New York başta olmak üzere özellikle virüsten en çok etkilenen eyalet ve bölgelerde silah ve cephane satışlarında hızlı bir artış görülüyor.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, LA Times silah satışlarındaki artışın salgının henüz görülmediği bölgelerde bile başladığı kaydederek, salgın yüzünden kamu düzeninin bozulacağından, hükümetin silah satışlarına sınır getireceğinden endişe eden Amerikalıların ülke çapında silah stoklamaya başladığını yazıyor.

Haber Oklahoma'da bir silah dükkanından izlenimlerle başlıyor:

"David Stone 223 kalibrelik mermi kutusunu raftan çekip cam tezgaha attı ve 'Oklahoma'nın en zengin çeşitli cephane dükkanına hoşgeldiniz' satış cümlesiyle söze girdi. 'Ama bu ünvanı uzun süre koruyabileceğimden şüpheliyim' diyerek son bir kaç gün içinde artan taleple birlikte cephane stoklarının büyük bir hızla eridiğini anlattı. Son günlerde 44 nolu otoyoldan geçen kamyonculara çok silah satmış. Arizona'ya giden bir kamyon şöförü 2 bin 500 dolarlık silah ve cephane almış, Illinois'ye giden bir diğeri ise 200 dolarlık mermi almış. Stone, 'Kendinizi bir sürü şeyden korumanız gerekiyor. Dünya çıldırmış gibi' diyor."

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