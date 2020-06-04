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Los Angeles’da 5,5 büyüklüğünde deprem

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Los Angeles’da 5,5 büyüklüğünde deprem
Los Angeles’da 5,5 büyüklüğünde deprem

ABD’nin Los Angeles kentinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, Los Angeles kentinin 193 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Ridgecrest bölgesinde akşam saatlerinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde kaydedildiği belirtildi.

Can kaybının olmadığı deprem, Hollywood dahil, California eyaletinin güney kesimlerinde de hissedildi.

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