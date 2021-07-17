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Los Angeles’ta maske takma zorunluluğu tekrar geliyor

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ABD'nin California eyaleti Los Angeles bölgesinde koronavirüs vakalarının artışa geçmesi üzerine iç mekanlarda tekrar maske kullanımı zorunluluğu getirileceği açıklandı.
Los Angeles’ta maske takma zorunluluğu tekrar geliyor

 

Los Angeles Halk Sağlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yarın gece yarısından itibaren kapalı mekanlarda maske kullanımının herkes için zorunlu olacağı duyuruldu.

Aşı olanlar da takacak

Açıklamada, maske kullanımının COVID-19 aşılarını tamamlamış kişileri de kapsayacağı söylendi

New York Times'in verilerine göre, Los Angeles bölgesindeki COVID-19 vakalarında son iki haftada yüzde 279, hastaneye yatışlarda da yüzde 27 artış görüldü.

Tedbirler 15 Haziran’da gevşetilmişti

Yetkililer, California nüfusunun yüzde 51'nin aşılarını tamamladığı bildirirken ülke genelinde etkili olan COVID-19’un Delta varyantının aşı olmamış kesimlerde endişe verici derecede enfeksiyona neden olduğu uyarısında bulundu.

California, tam bir ay önce 15 Haziran'da eyalet genelinde COVID-19 tedbirlerini gevşettiğini duyurmuş, özellikle aşıları tamamlanmış kişilerin iç ve dış mekanlarda artık maske takmasına gerek olmadığı açıklanmıştı.

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