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Los Angeles'ta Yağmalamaların Önüne Geçilemiyor

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Los Angeles'ta Yağmalamaların Önüne Geçilemiyor! Hareket Halindeki Yük Trenini Boşalttılar
Los Angeles'ta Yağmalamaların Önüne Geçilemiyor

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde, hırsızların aylardır şehir merkezine girerken yavaşlayan hareket halindeki yük trenlerini yağmaladığı ve rayların kutularla kaplı olduğu ortaya çıktı.

Los Angeles'ta aylardır hırsızların meskeni haline gelen yük trenlerinin geçtiği bölgeyi görüntüledi. Hırsızlar, çoğunun kapısı açık olan yük trenlerinin Los Angeles kentine girerken yavaşlamasını fırsat bilerek, trenleri yağmaladı.

İçlerinde kendilerine lazım olan ve para eden malları alan hırsızlar kalan paketleri ise raylara rastgele saçtı. Görüntülerde, Los Angeles yakınlarında yük trenlerinin geçtiği rayların üzerinin kilometrelerce paketlerle kaplı olduğu göze çarptı.

AMAZON VE KARGO ŞİRKETLERİ HIRSIZLARIN HEDEFİNDE

Hırsızlardan ülkenin perakende devi Amazon'un yanı sıra, spor giyim markası REI ve kargo firmalarının trenleri de nasibini aldı. Bölgenin demiryolları işletmecisi Union Pacific'ten yapılan yazılı açıklamada, olayları önlemek için devriye gezen özel görevli sayısını artırdıkları belirtildi. Amazon ve UPS ise konuyla ilgili yerel kolluk kuvvetleri ile çalıştıklarını bildirdi.

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