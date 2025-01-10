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Los Angeles'taki yangınlar ABD tarihinin en maliyetli yangınlarından olabilir

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ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde süren yangınlar ülke tarihinin en maliyetli yangınlarından olabilir.
Los Angeles'taki yangınlar ABD tarihinin en maliyetli yangınlarından olabilir

JPMorgan tarafından yayımlanan analizde, bölgedeki yangınlardan kaynaklanan ekonomik kayıplara ilişkin beklentilerin dünden bu yana iki kattan fazla artarak 50 milyar dolara yaklaştığı belirtildi.

Yangınlardan kaynaklanan sigortalı kayıpların 20 milyar doları aşabileceği ifade edilen analizde, bu rakamın, yangınların kontrol altına alınmaması halinde daha da artabileceği kaydedildi.

Söz konusu kaybın, ülke tarihindeki en maliyetli yangın olan 2018'deki Camp yangınından kaynaklanan yaklaşık 10 milyar dolarlık sigortalı kaybın üzerinde olduğu aktarılan analizde, "Yangınların şu ana kadar kontrol altına alınamamış olması ve yayılmaya devam etmesi, olası ekonomik ve sigortalı kayıplara ilişkin tahminlerin artabileceği anlamına geliyor." değerlendirmesi yer aldı.

Mülklerin sayısına bağlı olarak sigortalı zararı 8 milyar doları aşabilir

Kredi derecelendirme kuruluşu Morningstar DBRS'den yapılan açıklamada ise Los Angeles'daki yangınların sigorta sektörü için önemli kayıplara neden olacağı vurgulandı.

Açıklamada, ilk tahminlerin, yangınlardan etkilenen mülklerin nihai sayısına bağlı olarak toplam sigortalı zararın 8 milyar doları aşacağına işaret ettiği aktarıldı.

Los Angeles'taki yangınlar ABD tarihinin en maliyetli yangınlarından olabilir

 

Ayrıca analistler, milyarlarca dolarlık kayıpların California'nın halihazırda kırılgan olan konut sigortası piyasası üzerinde önemli bir baskı yaratabileceği konusunda uyardı.

Dünya çapında hava tahmini hizmeti veren AccuWeather tarafından dün yapılan açıklamada da California'daki yangınlarından kaynaklanan toplam hasar ve ekonomik kaybın ilk belirlemelere göre 52 milyar dolar ile 57 milyar dolar arasında olabileceğinin tahmin edildiği belirtilmişti.

Açıklamada, yangınların en kötüsünün Santa Monica'dan Malibu'ya kadar uzanan bir bölgede devam ettiği ve medyan konut değerlerinin 2 milyon doların üzerinde olduğu ülkenin en pahalı gayrimenkullerinden bazılarını etkilediği aktarılmıştı.

Pacific Palisades sakinlerinin birçoğunun ise sigorta şirketlerinin artık yüksek fiyatlı ve yüksek riskli bölgedeki gayrimenkuller için teminat sağlamaması nedeniyle konut sigortalarının olmadığını bildirdiği kaydedilmişti.

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