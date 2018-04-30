  • BIST 107.095
  • Altın 170,434
  • Dolar 4,0390
  • Euro 4,8776
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

Lösemili çocuklara 60 bin TL bağış

» »
Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na 60 bin TL bağışlandı.
Lösemili çocuklara 60 bin TL bağış

Girne Belediyesi ile EGAD Danışmanlık Şirketi işbirliğinde “Seni Hiç Tanımasam da Senin İçin Koşuyorum” sloganıyla Kuzey Kıbrıs Turkcell isim sponsorluğunda düzenlenen ‘Turkcell 1. Girne Maratonu’nda bilet satışı ve bağışlardan elde edilen gelir, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı adına Koordinatör Övgü İnce’ye teslim edildi.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde gerçekleştirilen çek takdimi töreninde maratonda birinci gelen Hakan Tazegül ile Cemal İneci’ye belgeleri ve hediyeleri takdim edildi.

Törende, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı Koordinatörü Övgü İnce ve EGAD Danışmalık Direktörü Emrah Adalı birer konuşma yaptı.

Güngördü, Girne’de ilk kez 8 Nisan günü yapılan yarı maratona yaklaşık 3 bin kişinin katıldığını ifade ederek, ilk kez yapılmasına rağmen maratonun başarılı geçtiğini kaydetti.

İnce de, vakfa bağışlanan paranın vakıf üyesi çocuklar ve aileleri için çok önemli ve anlamlı olduğunu belirtti.

Adalı ise, maraton için 2 bin 722 bilet satışı yapıldığını, bağışlarla 60 bin TL gelir elde edildiğini söyledi.

Adalı, gelecek yıl yine Nisan ayında düzenlenmesi düşünülen “Girne Maratonu 2019” için hazırlıkların kısa sürede başlayacağını da kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 1 haftada toplam 7,177 araç sürücüsü kontrol edildi30 Nisan 2018 Pazartesi 13:19
  • 1 haftada toplam 67 trafik kazası meydana geldi30 Nisan 2018 Pazartesi 13:17
  • BASIN-SEN’den “Emek Sömürüsüne Karşı Tek Ses” çağrısı30 Nisan 2018 Pazartesi 13:11
  • KTHY binasının açık artırmasına hiçbir başvuru olmadı30 Nisan 2018 Pazartesi 13:03
  • Sol Hareket’ten 1 Mayıs çağrısı30 Nisan 2018 Pazartesi 12:55
  • TIP-İŞ: “Devletin denetim eksiklikleri nedeniyle emekçiler sosyal güvencesiz çalıştırılıyor”30 Nisan 2018 Pazartesi 12:27
  • Özyiğit, İngiliz Milletvekili Fabian Hamilton ile görüştü30 Nisan 2018 Pazartesi 12:22
  • Özersay'dan önemli mal varlığı açıklaması... Hesap sorma zamanı geldi30 Nisan 2018 Pazartesi 11:46
  • Çevre Koruma Dairesi “çevre” konulu fotoğraf yarışması düzenliyor30 Nisan 2018 Pazartesi 11:43
  • Meclis Genel Kurulu toplandı30 Nisan 2018 Pazartesi 11:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti