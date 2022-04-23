  • BIST 2.472,50
  • Altın 915.272
  • Dolar 14.7337
  • Euro 15.9092
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAYeni salgın endişesi: İngiltere'de ortaya çıkan "gizemli virüs" dünyaya yayılıyor

Lösemili Çocuklara Fidan Sertifikaları Verildi

» »
Lösemili Çocuklara Fidan Sertifikaları Verildi
Lösemili Çocuklara Fidan Sertifikaları Verildi

Demokrat Parti Merkez Kadın Örgütü, Kemal Saracoğlu Lösemili Çocuklar Vakfı’nı ziyaret ederek, Lösemili Çocuklar Haftası’nda çocuklar adına dikilen fidanların sertifikalarını teslim etti.

DP’den verilen bilgiye göre, heyette Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, DP Merkez Kadın Örgütü Başkanı Mehtap Özdemirağ ve Başkan Yardımcısı Özlem Dinçoğlu yer aldı.

Açıklamada, kanser tedavisi gören 27 çocuk için Tatlısu Minia Kıbrıs alanına dikilen harnup fidanlarının sertifikaları 23 Nisan hediyesi olarak çocuklara iletilmek üzere vakıf yetkilisi Servet Özeralp’a teslim edildiği belirtildi. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTSO'dan Yaz Mesaisinin Kaldırılması Çağrısı23 Nisan 2022 Cumartesi 13:55
  • Töre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı23 Nisan 2022 Cumartesi 13:38
  • Akpınar: Hata yapma...23 Nisan 2022 Cumartesi 13:33
  • İmar Planlarına Uyarak Mesleklerimizi İcra Edeceğiz23 Nisan 2022 Cumartesi 13:15
  • Sağlık Bakanlığı açıkladı!23 Nisan 2022 Cumartesi 12:16
  • Yaz Mesaisi Başlıyor23 Nisan 2022 Cumartesi 11:53
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlanıyor23 Nisan 2022 Cumartesi 11:21
  • Arıklı: Dinime küfreden bari Müslüman olsa...23 Nisan 2022 Cumartesi 11:17
  • Erhürman: ‘İktidar bizim işimiz’ ve ‘istikrar’ diyenler, tarihin en kısa ömürlü hükümetini yaşattı23 Nisan 2022 Cumartesi 11:15
  • 3 Kaza Nedeni Alkol23 Nisan 2022 Cumartesi 11:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti