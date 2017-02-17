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Löseminin belirtileri nelerdir?

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Löseminin belirtileri nelerdir?
Lösemi halk arasında bilinen adıyla kan kanseri belirtilerini bilmek çoğu zaman erken teşhis için önemli oluyor…

Toplumda kan kanseri olarak da bilinen lösemi hastalığı kemik iliğinde bulunan kan hücre öncüllerinin gereğinden çok daha fazla çoğalması ile ortaya çıkan ve vücuttaki tüm organları fazlasıyla etkileyen bir rahatsızlıktır.

 

İlerleyen teknoloji ve bilim sayesinde artık bu hastalık büyük oranda şifa ile sonuçlanabiliyor. Ama önemli olan hastalığın belirtilerini anlayabilmek ve erken teşhis koydurabilmek oluyor. Erken teşhis birçok hastalıkta hayat kurtaran çok hayati bir unsurdur.

Lösemi hastalığı hızlı ve yavaş ilerleyen olarak ikiye ayrılıyor. Yavaş ilerleyen lösemiler çoğunlukla belli bir belirti vermezler. Ama hızlı yayılan lösemiler de hızlı kilo kaybı, düşmeyen ateş, dalağın büyümesi, vücudun sol tarafında ağrı benzeri belirtiler baş gösterebilir.

Ama diğer yavaş ve kronik ilerleyen lösemiler yıllarca belirti göstermeyebilir. Ama ilerleyen zamanlarında çabuk yorulma, halsizlik, diş eti ve burun kanamaları, düşmeyen ateş, kemik ağrısı tarzı belirtiler gösterebilir.

 

Eğer hasta kronik yani yavaş ilerleyen lösemiyse o zaman tedavi gerekmeyebilir. Farklı yollarla bu duruma çareler üretilir. Ama hasta eğer hızlı lösemiye yakalandıysa o zaman hiç beklemeden derhal tedaviye başlanmalıdır.

 

Bu hastalıktan şüphe duyulduğunda derhal doktora başvurmalı ve gerekli testler yapılarak hastalığın ne boyutta olduğunun teşhisi konulmalıdır.

 

Lösemiye yakalanma riskini arttıran sebepler ise şöyle baş gösterebilir.

 

Çok fazla sigara tüketmek,

Kimyasal içerikli işler ve ağır sanayide uzun yıllar çalışmak,

Genetik olarak bazı hastalıkların var olması,

Daha önce kanser hastalığına yakalanıp kemoterapi görmüş olmak,

Anemi gibi kan rahatsızlıklarından birine daha önce yakalanmış olmak…

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