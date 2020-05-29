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Louısvılle'de Polisin Öldürdüğü Siyahi Kadın İçin Düzenlenen Gösteride Ateş Açıldı

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Louısvılle'de Polisin Öldürdüğü Siyahi Kadın İçin Düzenlenen Gösteride Ateş Açıldı
Louısvılle'de Polisin Öldürdüğü Siyahi Kadın İçin Düzenlenen Gösteride Ateş Açıldı

ABD'nin Kentucky eyaletinde Louisville kentinde mart ayında evinde polis tarafından öldürülen siyahi Breonna Taylor için adalet talebiyle düzenlenen gösteri sırasında ateş açıldı. 

Louisville polisi, gösteri sırasında açılan ateşte 1'i ağır en az 7 kişinin yaralandığını, bazı kişilerin gözaltına alındığını açıkladı. 

Polis Sözcüsü Lamont Washington, AssociatedPress ajansına e-postayla yaptığı açıklamada, ateşin emniyet mensuplarınca açılmadığını, yaralananların sivil olduğunu söyledi. 

CourierJournal gazetesi, Louisville'deki gösteriye yaklaşık 500 ila 600 kişinin katıldığını, 6 saatin ardından yağan yağmur nedeniyle dağıldıklarını yazdı. 

Louisville Belediye Başkanı GregFischer, gece yarısından önce Twitter ve Facebook'tan yaptığı paylaşımlarda, BreonnaTaylor'ın annesinin adalet için uğraşırken barışçıl davranılması arzusunu aktararak, göstericilere "sükunet" çağrısında bulundu.

Acil servis teknisyeni 26 yaşındaki Taylor, 13 Mart'ta Louisville narkotik birimi dedektifleri tarafından evinin ön kapısında 8 kez vurularak öldürülmüştü. 

Taylor'ın evinde uyuşturucu madde bulunmamış ve ailesi mayıs başında polise dava açmıştı.

Georgia'da siyahi AhmaudArbery'nin şubat ayında koşu yaparken bir baba ile oğlu tarafından öldürülmesinin ortaya çıkmasıyla aynı zamanda olay, ulusal manşetlere taşınmıştı.

GEORGE FLOYD OLAYI 

ABD'nin Minneapolis kentinde, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan olayların 3. gününde göstericiler, polis merkezine girerek binayı ateşe vermişti. 

ABD Başkanı Donald Trump, gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesinin ardından kentin Belediye Başkanı'nı ve göstericileri uyarmıştı.

Trump, Twitter'da "Arkama yaslanıp Amerika'nın muhteşem şehri Minneapolis'e olanları izleyemem." paylaşımını yapmıştı.

Kentte, "lider eksikliği" olduğunu savunan Trump, "Ya çok zayıf radikal solcu Belediye Başkanı JacobFrey elini çabuk tutup şehri kontrol altına alır ya da ben, Ulusal Muhafızları gönderip, işimi hallederim." ifadesini kullanmıştı.

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