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Lozan Antlaşmasının 99. yılı: Yunanistan şartları aşındırıyor

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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lozan Antlaşması'nın yıl dönümü mesajı
Lozan Antlaşmasının 99. yılı: Yunanistan şartları aşındırıyor

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanmasının 99. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayımladığı mesaj şöyle:

"Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu belgelerinden olan Lozan Barış
Antlaşması’nın imzalanmasının 99’uncu yıl dönümünü idrak ediyoruz.

Lozan Barış Antlaşmasıyla kara sınırlarımız çizilmiş, kapitülasyonlar kaldırılmış, Yunanistan’da kalan Türk azınlığının hakları güvenceye alınmış, kıyılarımıza yakın Yunan adalarının gayrıaskeri statüsü teyit edilmiştir. Türkiye, imzalanmasından bu yana geçen 99 yılık zaman zarfında Lozan Barış Antlaşması’nın uygulanmasını titizlikle takip etmiştir."

Yunanistan antlaşmanın şartlarını bilinçli şekilde aşındırıyor

"Ancak son dönemde özellikle Yunanistan tarafından Türk azınlığın hakları
başta olmak üzere Antlaşma’da kayıtlı şartlar yok sayılmakta veya bilinçli bir
şekilde aşındırılmaktadır.

İyi komşuluk ilişkileri ve Antlaşmaya sadakat ilkesiyle bağdaşmayan bu
durumu, ülkemizin kabul etmesi mümkün değildir.

Ülkemiz, bölgesinde kalıcı barış ve huzurun tesisi yolunda her türlü çabayı
göstermekte, aziz milletimizin haklarını korumakta kararlıdır.

Türkiye 2023’e, Lozan Barış Antlaşması’nın ve Cumhuriyetimizin 100’üncü
yılına doğru emin adımlarla ilerlerken, bölgesel ve küresel meselelerdeki
etkin konumunu da pekiştirmektedir.

Lozan Barış Antlaşması’nın 99’uncu yıldönümünde, Cumhuriyetimizin banisi
Gazi Mustafa Kemal’i, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmetle
anıyor, gazilerimizi saygı ve minnetle yâd ediyorum."

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