  • BIST 111.295
  • Altın 328,698
  • Dolar 6,1735
  • Euro 6,7810
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAGürkut, koronavirüsten korunma önlemlerini yineledi

LSB Olağan Genel Kurulunu Yapıyor!

» »
LSB Olağan Genel Kurulunu Yapıyor!
LSB Olağan Genel Kurulunu Yapıyor!

LSB Olağan Genel Kurulunu Yapıyor!

Lefkoşa Spor Birliği yıllık, olağan genel kurulunu yapıyor. Lefkoşa Spor Birliğinin, yapılacak olan olağan genel kurul, 29 Mart günü saat: 18.30’da başkanın açılış konuşması, divan oluşumu, faaliyet ve mali raporun okunup aklaması, başkanlık ve yönetimlerin belirlenmesi gündemi ile yapılacaktır. Yıllık olağan genel kurula, Lefkoşa Spor Birliği üye ve sempatizanları davetlidir. Başkanlığa yönetim kurulu listesi ile başvurmak için kulüp sekreterliğine başkan adayı tarafından liste kırk sekiz saat önceden iletilmelidir. Saygı ile tüm Lefkoşa Spor Birliği camiasına duyurulur.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Spor Lisesi için Çalışma Başladı..!26 Şubat 2020 Çarşamba 20:07
  • Milli Takım Girne’de kamp yaptı25 Şubat 2020 Salı 21:04
  • Psikolog: Ali Koç gerçeği görmek istemediği için atladı25 Şubat 2020 Salı 19:55
  • BTM’de kuralar çekiliyor19 Şubat 2020 Çarşamba 17:35
  • Tek Aday Güder..!17 Şubat 2020 Pazartesi 19:39
  • Rahme Erden Darts turnuvası ile anıldı17 Şubat 2020 Pazartesi 10:56
  • Yıldızlarımız Alkışlarla Karşılandı..!16 Şubat 2020 Pazar 18:59
  • Sertoğlu ‘’Kayıtlı Futbolcu Sayımız 19 Bin Civarı’’13 Şubat 2020 Perşembe 19:45
  • Erkeklerde Liderlik Garanti..! (100-45)13 Şubat 2020 Perşembe 19:43
  • Zorlu Maç UKÜ’nün..! (29-26)13 Şubat 2020 Perşembe 19:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti