LSB Olağan Genel Kurulunu Yapıyor!

Lefkoşa Spor Birliği yıllık, olağan genel kurulunu yapıyor. Lefkoşa Spor Birliğinin, yapılacak olan olağan genel kurul, 29 Mart günü saat: 18.30’da başkanın açılış konuşması, divan oluşumu, faaliyet ve mali raporun okunup aklaması, başkanlık ve yönetimlerin belirlenmesi gündemi ile yapılacaktır. Yıllık olağan genel kurula, Lefkoşa Spor Birliği üye ve sempatizanları davetlidir. Başkanlığa yönetim kurulu listesi ile başvurmak için kulüp sekreterliğine başkan adayı tarafından liste kırk sekiz saat önceden iletilmelidir. Saygı ile tüm Lefkoşa Spor Birliği camiasına duyurulur.