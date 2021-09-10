LSD Türü Uyuşturucu Bulunan 2 Şahıs Tutuklandı

Gazimağusa’ da bir site içerisinde tespit edilerek yapılan üst aramasında zanlı 1 S.T. S. ‘ nin tasarrufunda LSD türü uyuşturucu içerdiğine inanılan 41 adet kâğıt parçası bulunarak emare alındı ve tutuklandı. Yapılan soruşturmada mesele ile ilgili bağlantısı olduğuna inanılan zanlı 2 M. W.’de tutuklandı.

Zanlılar bugün 10.09.21 tarihinde, 01.08.21 – 09.09.21 tarihleri arasında LSD türü uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan polis çavuşu Hasan Selvili, yemin altında verdiği şahadette, alınan bilgi doğrultusunda zanlıların 09.09.21 tarihinde Gazimağusa’ da bir site içerisinde tespit edilerek alıkonduklarını söyledi. Zanlı 1’ in yapılan üst yoklamasında giymekte olduğu şortun cebinde LSD türü uyuşturucu içerdiğine inanılan 41 adet kâğıt parçasının bulunarak emare alındığını söyleyen tanık polis çavuşu, mesele ile ilgisi olduğuna inanılan zanlı 2 ile birlikte tutuklandıklarını belirtti.

Zanlı ayni gün polise gönüllü bir ifade verdiğini, bahse konu maddeleri 5-6 hafta önce isim bazında verdiği bir şahıstan aldığı yönünde beyanı olduğunu söyleyen tanık polis, alınması gereken ifadeler yanında emarelerin incelenmek ve analiz edilmek üzere uzmana gönderildiğine değindikten sonra tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, polisin talebini uygun buldu ve zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.