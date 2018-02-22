LTB 106 iş yerini denetledi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 12 Şubat ile 16 Şubat tarihleri arasında toplam 106 iş yeri denetlendi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 12 Şubat ile 16 Şubat tarihleri arasında toplam 106 iş yeri denetlendi. Ayrıca, belediye sınırlarında bulunan su otomatlarından alınan örneklerin analizi yaptırıldı.

LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri denetimler sonucunda 11 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verdi.

Denetlenen iş yerleri niteliklerine göre: 5 Bar, 12 Restoran, 8 Kasap, 6 Meyhane, 1 Balık Satış Yeri, 4 Gıda İmalathanesi, 7 Kafeterya, 1 Pastane, 12 Oto Galeri, 6 Kahvehane, 2 Büfe, 2 İnternet Cafe, 14 Market, 3 Gıda Deposu, 1 Eğitim Merkezi, 19 Kuaför ve Berber Salonu, 3 Öğrenci Yurdu.

Su otomatından alınan örneklerin Devlet Laboratuvarında analizi yaptırıldı

Kontroller çerçevesinde ayrıca LTB sınırları içerisinde bulunan 13 adet Trodos Su otomatı ile 4 adet Asya Su otomatından alınan numunelerin Devlet Laboratuvarında mikrobiyolojik analizleri yaptırıldı. Tüm ürünlerin analiz sonuçlarının Ambalajlanmış Kaynak Suyu ve İçme Suyu Yasası’nın ilgili tüzüğünde belirlenen kriterlere uygun olduğu belirtildi.

İzni yenilenmemiş iş yerlerine cezai işlem uygulanacak

LTB Halk Sağlığı Şubesi 2017 yılında alınan tüm iş yeri izinlerinin 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle süresinin dolmuş olduğunu ve izni yenilenmemiş iş yerlerine Belediyeler Yasası kapsamında cezai işlem uygulanacağı belirtti. 2018 yılı iş yeri izinleri için başvurusunu yapmamış olan işletmelerin başvurularını yapmaları çağrısında bulunuldu.