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LTB 108 İş Yerini Denetledi

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LTB 108 İş Yerini Denetledi
LTB 108 İş Yerini Denetledi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin iş yerlerine yönelik denetimleri kapsamında Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekipleri 108 iş yerini denetledi. LTB Zabıta Şubesi ekipleri ise hafta boyunca yurttaştan gelen şikayetleri değerlendirerek ilgili yerlere denetimler gerçekleştirdi.

 

Haftalık denetimlerde Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlara uygun olarak maske, mesafe, hijyen uygulamaları, çalışan ve müşterilerin PCR testleri, sağlık karneleri, iş yeri izinleri ile AdaPass uygulamasına uyulup uyulmadığı gibi kriterler kontrol ediliyor.

 

81  Birim Ürün Müsadere Edildi, 1 İş Yerine İhbar Verildi

Denetimlerde 2 iş yerinden uygun koşullarda muhafaza edilmeyen 81 birim ürün müsadere edildi, 1 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi.

 

Denetlenen İşyerleri niteliklerine göre: 4 Yurt, 34 Kuaför/Berber/ Güzellik Salonu, 14 Market, 2  Off Licence, 19 Restoran, 3 Unlu Mamül, 1 Baklava Salonu, 2 Eğitim Merkezi, 13 Oto Galeri, 1 Pansiyon, 3 Hotel, 3 Cafe,  9 Okul Kantini

 

Yurttaşlar, Alo 185 çözüm hattını arayarak iş yerleri ile ilgili karşılaştıkları olumsuzlukları ve şikayetlerini iletebilirler.

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