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LTB 17 Atm Noktasına Hijyen Seti Yerleştirdi

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LTB 17 Atm Noktasına Hijyen Seti Yerleştirdi
LTB 17 Atm Noktasına Hijyen Seti Yerleştirdi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Kovid-19 salgınına karşı Lefkoşa’daki ATM’lere hijyen setleri yerleştirdi.

LTB’den verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da ikamet edenlerin en fazla kullandığı ve bu yüzden hijyen sıkıntısı oluşabilecek ATM’ler konusunda adım atan LTB,kiraladığı 17 ATM noktasına hijyen seti yerleştirdi.

LTB, Kovid-19’la mücadelenin en önemli yöntemlerinden olan el yıkama ve kişisel hijyen kapsamında el teması gerektirmeyen şekilde tasarlanan hijyen setleri ile birlikte hem periyodik olarak bu noktaları ilaçladığını, hem de ATM’leri kullananlara el temizliği imkanı sağladığını belirtti.

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