LTB 3 iş yerini kapattı

Lefkoşa Türk Belediyesi son Bakanlar Kurulu’nda alınan kısmi açılma kararı sonrasında faaliyetlerine izin verilen işyerlerine yönelik denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda LTB Halk Sağlığı Şubesi ile Zabıta Şube ekipleri tarafından dün (4 Mart Perşembe) 601 iş yeri denetlendi.

Yeni bir organizasyon yapısı içinde 10 farklı ekiple 10 bölgede dün gerçekleştirilen denetimlerde 4 Mart Perşembe günü itibarı ile faaliyete geçen berber ve kuaförler ile restoran, kafe, banka, süpermarket, butik gibi alanlarda hizmet veren 601 iş yeri denetlendi, kurallara uymayan 3 iş yeri kapatıldı, 4 kişiye maske takmaması nedeniyle kişi başı 440 TL para cezası kesildi.

LTB yönetimi tarafından yapılan açıklamada, yurttaşların denetimler ile ilgili herhangi bir şikayetleri olması halinde Alo 185 çözüm hattına iletebilecekleri belirtildi.