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LTB 3. Yeşil Lefkoşa Yarışması için başvurular başladı

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Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB), yaşanılan çevreye sahip çıkmak, yeşille daha çok bütünleşmiş yaşam alanları oluşturma amacı ile iki kez düzenlediği Yeşil Lefkoşa Yarışması’nın üçüncüsünün hazırlıklarını tamamladı ve başvuruları almaya başladı.
LTB 3. Yeşil Lefkoşa Yarışması için başvurular başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB), yaşanılan çevreye sahip çıkmak, yeşille daha çok bütünleşmiş yaşam alanları oluşturma amacı ile iki kez düzenlediği Yeşil Lefkoşa Yarışması’nın üçüncüsünün hazırlıklarını tamamladı ve başvuruları almaya başladı. 3. Yeşil Lefkoşa Yarışması “En Güzel Bahçe” ve “En Güzel Balkon” olarak iki kategoride gerçekleştirilecek.

LTB sınırları içerisinde yaşayan yurttaşların çevre bilincinin arttırılması ve daha güzel bir çevreye birlikte katkı konulması amacıyla organize edilen yarışma için başvurular 3 Haziran tarihine kadar online olarak Lefkoşa Türk Belediyesi Facebook sayfası veya 0548 863 0582 numaralı Whatsapp hattından yapılabilecek.

Jüri ve Ödüller

Yarışmada oluşturulan jüride LTB Başkanı, LTB Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu Koordinatörü, LTB Sağlık ve Çevre Komisyonu Koordinatörü, LTB Müdür Muavini, Peyzaj Mimarları Odası’ndan bir kişi, Ziraat Mühendisleri Odası’ndan bir kişi ve sponsor temsilcisi yer alıyor. LTB Park Bahçeler Şubesi de yarışmanın juri danışmanlığını yapacak.

Yarışmaya katılım koşulları ve ayrıntılar www.lefkosaturkbelediyesi.org web sayfasından ulaşılabilir. 

En Güzel Bahçe Kategorisi Ödülleri

1.’lik Ödülü: 2000 TL - LTB Fidanlığı’ndan 300 TL’lik ürün tedariği

2.’lik Ödülü: 1000 TL - LTB Fidanlığı’ndan 200 TL’lik ürün tedariği

3.’lük Ödülü: 500 TL - LTB Fidanlığı’ndan 100 TL’lik ürün tedariği

 

En Güzel Balkon Kategorisi Ödülleri

1.’lik Ödülü:  2000 TL - LTB Fidanlığı’ndan 300 TL’lik ürün tedariği

2.’lik Ödülü: 1000 TL - LTB Fidanlığı’ndan 200 TL’lik ürün tedariği

3.’lük Ödülü: 500 TL  - LTB Fidanlığı’ndan 100 TL’lik ürün tedariği

 

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