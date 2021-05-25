  • BIST 1.456
  • Altın 510,078
  • Dolar 8,4069
  • Euro 10,3064
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKABiden'dan İsrail'e destek: Devlet olarak var olma hakkı tanınana kadar barış olmayacak

LTB 3. Yeşil Lefkoşa Yarışması için Başvurular Sürüyor

» »
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), yaşanılan çevreye sahip çıkmak, yeşille daha çok bütünleşmiş yaşam alanları oluşturma amacı ile iki kez düzenlediği Yeşil Lefkoşa Yarışması’nın üçüncüsü için başvuru almaya devam ediyor.
LTB 3. Yeşil Lefkoşa Yarışması için Başvurular Sürüyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), yaşanılan çevreye sahip çıkmak, yeşille daha çok bütünleşmiş yaşam alanları oluşturma amacı ile iki kez düzenlediği Yeşil Lefkoşa Yarışması’nın üçüncüsü için başvuru almaya devam ediyor. 3. Yeşil Lefkoşa Yarışması “En Güzel Bahçe” ve “En Güzel Balkon” olarak iki kategoride gerçekleştiriliyor.

 

LTB sınırları içinde yer alan yarışma kapsamında başvurular 3 Haziran tarihine kadar online olarak Lefkoşa Türk Belediyesi Facebook sayfası veya 0548 863 0582 numaralı Whatsapp hattından başvurularını yapabilecek.

 

 

Ödüller

Yarışmaya katılım koşulları ve ayrıntılara 0548 863 05 82 numaralı hattan mesaj yolu ile ulaşılabilir.

 

En Güzel Bahçe Kategorisi Ödülleri

1.’lik Ödülü: 2000 TL - LTB Fidanlığı’ndan 300 TL’lik ürün tedariği

2.’lik Ödülü: 1000 TL - LTB Fidanlığı’ndan 200 TL’lik ürün tedariği

3.’lük Ödülü: 500 TL - LTB Fidanlığı’ndan 100 TL’lik ürün tedariği

 

En Güzel Balkon Kategorisi Ödülleri

1.’lik Ödülü:  2000 TL - LTB Fidanlığı’ndan 300 TL’lik ürün tedariği

2.’lik Ödülü: 1000 TL - LTB Fidanlığı’ndan 200 TL’lik ürün tedariği

3.’lük Ödülü: 500 TL  - LTB Fidanlığı’ndan 100 TL’lik ürün tedariği

 

 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 13 Kişi Hakkında Yasal İşlem Başlatıldı25 Mayıs 2021 Salı 09:30
  • Karantina ve PCR Ücretleriyle İlgili Yeni Karar25 Mayıs 2021 Salı 09:21
  • LTB 3. Yeşil Lefkoşa Yarışması için Başvurular Sürüyor25 Mayıs 2021 Salı 09:18
  • ABD Büyükelçisi Garber, LTB Başkanı Harmancı'yı ziyaret etti25 Mayıs 2021 Salı 09:07
  • KIB-TEK Bazı Bölgelere Elektrik Verilemeyeceğini Duyurdu25 Mayıs 2021 Salı 09:02
  • Soylu: Kutlu Adalı cinayetini kim yaptıysa bedelini ödemekle mükelleftir25 Mayıs 2021 Salı 08:50
  • Kutlu Adalı cinayetinde KKTC Başbakan Yardımcısı olan Serdar Denktaş'tan çarpıcı ifadeler!25 Mayıs 2021 Salı 08:45
  • Taner Ulutaş yazdı... Sedat Peker, 8’nci videoda kimler var ve hükümet25 Mayıs 2021 Salı 08:28
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (25 Mayıs 2021)25 Mayıs 2021 Salı 08:25
  • Detay bugün ne manşet attı? 25 Mayıs 202125 Mayıs 2021 Salı 08:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti