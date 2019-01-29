LTB, 5 günde 118 işletmeyi denetledi

LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri 21-25 Ocak 2019 tarihleri arasında gerçekleştirdiği işyeri denetimlerinde toplam 118 işyerini denetledi.
4 işletmeye para cezası
Mine Yayla Kuaför Salonu ve Ömer Layık Berber Salonu isimli işletmelere sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması ve gayrısıhhi ortamda çalışılması nedeniyle; Dereboyu Market ve Deli Dolu Market isimli işletmelere ise sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması nedeniyle Belediyeler Yasası gereği para cezası kesildi.
Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 14 Restoran, 9 Kafeterya, 2 Büfe, 4 Fırın, 7 Gıda İmalatı, 6 Bar, 1 Pastane, 6 Gıda Deposu, 1 Spor Salonu, 1 Spor Kulübü lokali, 27 Market, 1 Off Licence, 1 Sinema, 1 Gıda paketleme Yeri, 13 Kahvehane, 3 Pansiyon, 1 İnternet Cafe, 2 Büfe, 4 Oto Galeri, 2 Otel, 1 Casino, 1 Oto Yıkama, 2 Eğitim Merkezi, 6 Berber Salonu, 1 Yurt ve 1 Okul Kafeteryası
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