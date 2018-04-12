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LTB, 53 işyerini denetledi

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LTB, 53 işyerini denetledi
LTB, 53 işyerini denetledi

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor. 

Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 2-6 Nisan tarihleri arasında 53 işyerinin denetlendiği bildirildi.

LTB’den yapılan açıklamada, denetimler sonucunda bir iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildiği kaydedildi.

“Benim Adım Cemil” isimli işletmeden 4 birim ürün etiket bilgisinin uygun olmaması nedeniyle, Altunçay Market’ten 3 birim ürün uygun olmayan muhafaza koşulları nedeniyle, Tuman Market’ten ise 12 birim ürün son kullanım tarihinin geçmiş olması nedeniyle müsadere edildi. 

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle: “5 Kasap, 1 Balık Satış Yeri, 1 Pansiyon, 15 Restoran, 4 Unlu Mamül İmalathanesi, 7 Oto-Galeri, 1 Bar, 5 Kafe, 1 Su Dolum Tesisi, 11 Market, 2 Off-Licence. “

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