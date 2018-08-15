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LTB 61 işyerini denetledi

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Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi, Lefkoşalıların sağlığı için iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor.
LTB 61 işyerini denetledi

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi, Lefkoşalıların sağlığı için iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor. LTB Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 6-10 Ağustos

tarihleri arasında 61 iş yeri denetlendi.

Yapılan denetimlerde 4 işyerine eksiklerinden dolayı ihbar verilirken, Pretty Women isimli işletmenin faaliyeti  işyeri izni olmaması ve sağlık karnesiz personel çalıştırılması nedeniyle geçici olarak durduruldu.

World Berber Shop, Wax Berber Salonu, Ulaş Berber Salonu isimli işletmelere geçerli  işyeri izni olmaması ve  sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması nedeniyle; Barış Manço Park Büfesi isimli işletmeye ise sağlık karnesi olmayan personel çalıştırılması ve gayrısıhhi ortam nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 7 kasap, 2 süt ürünleri imalathanesi, 1 piliç satış yeri, 1 balık satış yeri, 21 kuaför ve güzellik salonu, 1 kreş, 1 öğrenci yurdu, 7 park büfesi, 5 restoran, 13 market, 1 gıda deposu, 1 kafe.

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