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LTB 67 işyerini denetledi

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LTB 67 işyerini denetledi
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) 5 Eylül -15 Eylül tarihleri arasında belediye sınırları içinde faaliyet gösteren 67 işyerini denetledi; bir internet kafeye kapatma cezası, bir iş yerine de ihbarname verdi.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre denetimler kapsamında bir iş yerine izinsiz çalıştırıldığı için ihbarname verilirken, Eylül İnternet Cafe isimli işyerinin faaliyeti, izinsiz olması ve gayrisıhhi koşullarda çalışılması nedeniyle durduruldu.

LTB ekipleri 10 restoran, 5 kafeterya, 1 meyhane, 3 oto galeri, 21 kuaför ve berber, 5 eğitim merkezi, 2 internet kafe, 3 büfe, 4 kahvehane, 1 pastane, 1 piliç satış yeri, 7 kasap, 2 gıda deposu ve 2 marketi denetledi.

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