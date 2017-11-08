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LTB 68 iş yerini denetledi

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LTB 68 iş yerini denetledi
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) belediye sınırları içerisinde faaliyetlerini sürdüren işletmelere yönelik denetimlerine devam ediyor.

LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri 30 Ekim ile 3 Kasım tarihleri arasında 68 iş yerini denetledi.

Denetimler sonucunda 11 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verilirken; Svey Dali Kafeterya isimli iş yerinin faaliyeti; işyeri izninin olmaması, sağlık karnesiz personel çalıştırılması ve gayrısıhhi ortam nedenleriyle geçici olarak durduruldu.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 7 Market, 2 Off Licence, 1 Bet Ofis, 1 Gıda Deposu, 19 Kuaför ve Berber Salonu, 1 Park Büfesi, 1 Dövme Stüdyosu, 1 Süt Ürünleri İmalathanesi, 1 Kasap, 14 Restoran, 4 Kafe-Bar, 12 Kafeterya, 4 Pastane.

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