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LTB 800 fidan dikiyor

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LTB 800 fidan dikiyor
LTB şehir genelinde ağaçlandırma seferberliği çerçevesinde, kendi imkanları ile Güzelyurt’ta bulunan Orman Dairesi’nden aldığı 800 yetişmiş fidanı, parklarda, rekreasyon alanlarında ve yeşil alanlarda dikmeye başladı.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Küçük Kaymaklı’daki Barış Manço Parkı’ndan başlayan yeşillendirme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Harmancı, LTB ekiplerine yardım ederek fidanları toprakla buluşturdu.
Harmancı Güzelyurt’ta bulunan Orman Dairesi’nden alınan 800 yetişmiş fidanın başkent Lefkoşa’da yeşil alan konusunda önemli bir kazanım sağlayacağını belirtti.

Göreve geldiği günden itibaren Lefkoşa’da yeşilin korunması ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü söyleyen Harmancı  "Ağaçların hayatımızdaki yeri çok büyük. Bu nedenle uygun alanları ağaçlandırmak ve yeni fidanlar dikmek, ülkemiz ve dünyamızın geleceği için sorumlulukla hareket etmektir" dedi.

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