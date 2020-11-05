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LTB 83 iş yerini denetledi

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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) başkent Lefkoşa sınırları içerisinde faaliyetlerini sürdüren işletmelere yönelik denetimleri devam ediyor.
LTB 83 iş yerini denetledi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) başkent Lefkoşa sınırları içerisinde faaliyetlerini sürdüren işletmelere yönelik denetimleri devam ediyor.

LTB Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin 26 Ekim ile 4 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetimlerde toplam 83  iş yeri denetlendi.

Denetimler kapsamında 4 iş yerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi, 1 iş yeri çevre kirliliği ve gayrı sihhi ortamdan dolayı faaliyetten men edildi, 3 iş yerine de Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

LTB ekipleri iş yerlerinin Covid-19 virüsüne karşı almış oldukları tedbirleri de kontrol ediyor

LTB Sağlık Şubesi ekipleri rutin olarak gerçekleştirdikleri denetimlerinde ayrıca iş yerlerinin Covid-19 virüsüne karşı almış oldukları tedbirleri de kontrol ediyor.

Bu çerçevede LTB ekipleri,  3 Kasım tarihinde gerçekleştirilen denetimde, Covid-19’a karşı hem iş yeri çalışanlarının hem de yurttaşların korunmasına yönelik alınması gereken tedbirler ve dikkat edilmesi gereken hususlar ile ilgili iş yeri sahipleri ve çalışanlarına bilgiler verdi.

LTB Halk Sağlığı Şubesi ve Zabıta Şubesi’nin koordineli çalışması ile yapılan denetimlerde ilk etapta gerekli uyarıları yapan ekipler, uyarı yapılıp buna uymayan iş yerlerinin kapatılması da dahil olmak üzere çeşitli yaptırımları uygulamaya koyuyor.
 

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