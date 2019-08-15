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LTB 86 işyerini denetledi, 8 yüzme havuzunun su analizlerini yaptı

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi denetim ekipleri tarafından 5-9 Ağustos tarihleri arasında yapılan denetimlerde toplam 86 işyeri denetlendi.Denetimler sonucunda 6 işyerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi.
LTB 86 işyerini denetledi, 8 yüzme havuzunun su analizlerini yaptı

Pilav Dünyası, Hisar Üstü Meyhane, Come Shop, Jumbo Bazaar ve Merkez Restoranisimli işyerlerine sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan ve gayri sıhhi ortamnedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi. Jumbo Bazaar Market isimli işyerinden ise 4 birim (15 adet) ürün son kullanım tarihi geçmiş olduğundan dolayı müsadere edildi.
 

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 9 Oto Galeri, 1 Kahvehane, 1 Hotel, 1 Gazino, 2 Motosiklet Satışı, 2 Düğün Salonu, 2 Pansiyon, 15 Market, 9 Gıda Deposu, 1 Dernek/Kulüp Lokali, 4 Kuru Temizleme, 15 Restoran, 11 Kafeterya, 5 Bar, 2 Fırın, 1 Pastane, 3 Meyhane, 2 Tatlı Üretim Yeri.

8 havuz işletmesinin su numune sonuçları sorunsuz

LTB Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi tarafından 8 havuz işletmesinden de su numunesi alındı. Mikrobiyolojik ve Kimyasal analizleri yapılan bu örneklerde herhangi bir soruna rastlanmadı. Numune alınan havuzlar: Eziç Yüzme Havuzu, Golden Tulip Hotel Yüzme Havuzu, CIU Arena Yüzme Havuzu, Yakın Doğu Yüzme Havuzu, Atatürk Yüzme Havuzu, Cafe Marlyn Yüzme Havuzu, Cafe Marlyn Çocuk Yüzme Havuzu, The Paradise Park Yüzme Havuzu.

 

 

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