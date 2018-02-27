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LTB 97 iş yerini denetledi 

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LTB 97 iş yerini denetledi 
LTB 97 iş yerini denetledi 

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 19 Şubat  ile 23 Şubat tarihleri arasında toplam 97 iş yeri denetlendi.
 
LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri denetimler sonucunda 3  iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verdi.

Sevgi Bahçesi Kreş ve Totally Kids Anaokulu isimli işletmelerin faaliyeti ise iş yeri izni olmaması ve gayrısıhhi ortam nedenleriyle geçici olarak durduruldu. Söz konusu işletmelerin yukarıda belirtilen eksikliklerini tamamlamaları üzerine yeniden faaliyete geçtiler. 

Söz konusu tarihler içinde ayrıca Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) sınırları içinde faaliyet gösteren Kings Night Club, Freedom Gece Kulübü, Fly Inn Gece Kulübü ve Crazy Night Club  isimli 4 gece kulübü kapatıldı.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 2 Süt Ürünleri İmalathanesi, 1 Piliç Satış Yeri, 1 Kasap, 5 Eğitim Merkezi, 16 Kuaför Ve Berber Salonu, 2 Dövme Stüdyosu, 1 Petrol İstasyonu, 1 Öğrenci Yurdu, 9 Gıda Üretim Tesisi, 12 Restoran, 4 Cafe, 1 Bar, 10 Kahvehane, 2 Pansiyon, 2 Büfe, 1 Düğün Salonu, 1 Oto Galeri, 19 Market, 3 Gıda Deposu, 1 Spor Salonu, 1 Fırın, 1 Sinema, 1 Bowling Salonu


 

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