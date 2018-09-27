LTB 97 İşyerini denetledi

LTB Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 17 Eylül ile 21 Eylül tarihleri arasında 97 iş yeri denetlendi.

Denetimler kapsamında 20 işyerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi.

Mayza Park isimli işletmeden 2 birim ürün tarihleme hatası nedeniyle, Cafe Dama 2 isimli işletmeden 1 birim ürün gayrısıhhi koşullar nedeniyle müsadere edildi.



Şahane Ciğer Kebap Salonu isimli işletmenin faaliyeti işyeri izni olmaması, gayrısıhhi ortamda çalışılması ve sağlık karnesiz personel çalıştırılması nedenleriyle geçici olarak durduruldu ve 1 birim ürün müsadere edildi.

Sanayi Market isimli işletmeye son kullanım tarihi geçmiş ürün satılması nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 10 Oto Galeri, 3 Motosiklet Satışı, 4 Oto Yıkama, 1 Düğün Salonu, 1 İnternet Cafe, 4 Kuaför Ve Berber Salonu, 4 Eğitim Merkezi, 1 Öğrenci Yurdu, 4 Gıda Deposu, 3 Dernek Lokali, 18 Market, 3 Spor Salonu, 15 Kafeterya, 18 Restoran, 6 Unlu Mamül İmalathanesi, 2 Bar

İleri tarihli ürün satan işletmelere cezai işlem uygulanacak

Öte yandan LTB Halk Sağlığı Şubesi’nden yapılan açıklamada; yapılan denetimlerde zaman zaman unlu mamül, ekmek, sandviç gibi bazı ürünlerde üretim tarihi olarak ertesi günün tarihinin yazıldığının tespit edildiği ve bu uygulamanın yanlış ve tüketiciyi yanıltıcı bir uygulama olduğu belirtilmiştir. Bu gibi ürünlerin denetim ekipleri tarafından müsadere ve imha edildiği bildirilerek benzeri durumlarda cezai işlem uygulanacağı konusunda işletmeler uyarılmıştır.