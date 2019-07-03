  • BIST 99.639
  • Altın 258,544
  • Dolar 5,6404
  • Euro 6,3646
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

LTB Açık Hava Reklam Alanları İhalesi’nde Sözleşmeler İmzalandı

» »
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) açık hava reklam alanlarının (Billboard, Otobüs Durağı, Raket) kiralanması ihalesini kazanan firmalar ile üç ayrı sözleşme imzalandı.
LTB Açık Hava Reklam Alanları İhalesi’nde Sözleşmeler İmzalandı

Bu kapsamda üç ayrı sözleşmeye LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile MYAD Reklam Ltd direktörü Emre Zeren Safa, Wideline Reklamcılık Hizmetleri Ltd  direktörü Kasım Avcı ve Convergence Import & Export Ltd direktörüTekin Birinci imza koydu.

İmza töreninde konuşan Başkan Harmancı, 9 yıl süren esaret anlaşmasından belediyenin kurtulduğunu ve LTB’ye gelir getirecek önemli bir adım atıldığını belirtti.

İhale sürecinin oldukça şeffaf geçtiğini, ihale tekliflerinin LTB Facebook sayfasında canlı yayın ile açıldığını hatırlatan Başkan Harmancı, LTB sınırlarında bulunan açık hava reklam alanlarının 10 bölgeye bölündüğünü kaydetti.

 

Yıllık 1 Milyon 380 Bin TL Gelir

Açık Hava Reklam Alanlarının kiralanması ile LTB’ye yıllık 1 milyon 380 bin TL’lik gelir sağlanacağını vurgulayan LTB Başkanı Harmancı ihaleye katılan herkese teşekkür etti.

İhaleyi kazanan şirket direktörleri ise imza töreninde Başkan Harmancı’ya reklamcılarla istişare halinde olduğu ve bu alanda tekelleşmeyi ortadan kaldırdığı için teşekkür etti.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 50 m kablo çalan 3 kişi tutuklandı29 Haziran 2019 Cumartesi 11:57
  • Yeni Türkü konserinden elde edilen gelir LTB Ritm Orkestra’ya bağışlandı27 Haziran 2019 Perşembe 10:44
  • LTB’nin iş yerleri denetimleri devam ediyor27 Haziran 2019 Perşembe 10:26
  • LTB’DEN Teraryum Atölyesi etkinliği26 Haziran 2019 Çarşamba 12:49
  • Seyir halindeki araç yandı, sürücü ucuz kurtuldu25 Haziran 2019 Salı 16:32
  • Gönyeli'de bu akşam iki grup arasında taşlı sopalı kavga çıktı! Silahlar çekildi...24 Haziran 2019 Pazartesi 22:29
  • Gönyeli Belediyesi’nde 2019-2020 Dönemi Toplu İş Sözleşmesi imzalandı24 Haziran 2019 Pazartesi 17:44
  • Samanbahçe Festivali düzenledi23 Haziran 2019 Pazar 13:04
  • Sürücülerin dikkatine!23 Haziran 2019 Pazar 10:35
  • Gönyeli Yenikent'te ev yangını23 Haziran 2019 Pazar 10:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti