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LTB arazi/arsa sahiplerine çağrıda bulundu

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LTB’nin 2021 bahar ve yaz dönemi bölgesel ot temizliği aralıksız olarak sürüyor
LTB arazi/arsa sahiplerine çağrıda bulundu

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) bir yandan 2021 bahar ve yaz dönemi bölgesel ot temizliği kapsamında tüm ana cadde ve sokakların temizliğini yaparken bir yandan da yaz döneminde yangın tehlikesi oluşturan ve sinek, böcek, yılan üremesine sebep olan ve mal sahipleri tarafından temizliği yapılmayan boş arsa ve/veya arazilerin temizliğini de yapmaya başlıyor.

LTB ekipleri 2021 bahar ve yaz dönemi bölgesel ot temizliği kapsamında ot temizlikleri tamamlanan Surlar içi bölgesi, Çağlayan, Köşklüçiftlik, Kumsal bölgelerinin ardından Marmara ,Taşkınköy , Göçmenköy, Ortaköy, Metehan, Kızılbaş, Yenişehir, Küçük Kaymaklı, Dumlupınar, Haspolat, Hamitköy bölgelerinde temizlik çalışmalarına devam edilecek.

Boş arazileri ya şahıs temizleyecek ya da LTB temizleyip hizmeti faturalandıracak
LTB Temizlik Şubesi, arsası ve/veya arazisi olan özel mülk sahiplerine bu arazileri temizleme çağrısı yaparken mal sahipleri tarafından temizliği yapılmayan ve Belediye ekipleri tarafından temizliği yapılan boş arsa ve/veya arazilerin, Belediye Meclisi’nin almış olduğu karar doğrultusunda metrekaresi 0,25 TL şeklinde ücretlendirilip mal sahiplerine faturalandırılacak.

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