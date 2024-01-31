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LTB asfaltlama projesine başlıyor

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Lefkoşa’yı su basmasına alışık olmamıza rağmen, bu afetten zararsız çıkması üzerine konuşan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, “Altyapıya uzun bir süredir yatırım yapıyoruz, bunun da verimini alıyoruz” ifadelerini kullandı.
LTB asfaltlama projesine başlıyor

Lefkoşa’yı su basmasına alışık olmamıza rağmen, bu afetten zararsız çıkması üzerine konuşan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, “Altyapıya uzun bir süredir yatırım yapıyoruz, bunun da verimini alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Son 24 saatte 30 kg’lık bir yağış alındığını kaydeden Harmancı, eskiden bu seviyedeki bir yağıştan bile etkilendiklerini kaydederken, şu an böyle bir durumun mümkün olmayacağını söyledi.

Harmancı, çalışmalarını iyi programladıklarını ve entegre bir çalışma sistemiyle az zayiatla süreci atlatmaya çalıştıklarını vurguladı.

Katıldığı TV programında yollarla ilgili yeni projeleri de olduğuna dikkat çeken Harmancı, bu akşam bütçe onaylanacağını söyledi. Onaylanan bütçe içerisinde en önemli kaynaklardan birini asfalta yönelik olduğuna dikkat çeken Harmancı, Lefkoşa’ya aşağı yukarı 85 milyon TL’lik bir asfalt ön gördüğünü söyledi.

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