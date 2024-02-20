LTB aydınlatma sorunun giderilmesi için çalışıyor

Lefkoşa Türk Belediye (LTB) ile Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu işbirliğinde şehrin aydınlatma sorunlarının giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

Lefkoşa Türk Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Ortaköy ışıklarından Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi istikametindeki şebekede patlak tespit edilmiştir. Kazı gerektiren çalışmalar nedeniyle trafik akışı tek şerite indirilmiştir. Akşam saatlerine kadar sürecek çalışmalar boyunca trafik yönlendirilmesine dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu istikamete ulaşması gereken sürücüler trafik yoğunluğu yaşamamak için alternatif yolları tercih edebilir.