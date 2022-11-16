“LTB ayrımcılık ve şiddete karşı politikaların geliştirilmesinde önemli bir aktör ve itici güçtür”

İşte açıklama:

“LTB ayrımcılık ve şiddete karşı politikaların geliştirilmesinde önemli bir aktör ve itici güçtür”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, LTB’nin son 8 yılda toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddete karşı politikaların geliştirilmesinde hak odaklı sivil toplum örgütleriyle dayanışma içinde önemli bir aktör ve itici bir güç olduğunu vurguladı.

Harmancı ve ekibi bu sabah sırasıyla Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) ve Kuir Kıbrıs Derneği’ni ziyaret etti.

KAYAD’da dernek Başkanı Meral Akıncı ve üyelerle bir araya gelen Harmancı, derneğin kadın hakları alanındaki en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu ve kadın hakları alanında yürüttüğü çalışmalarla hem bilimsel hem sosyolojik anlamda yol gösterici bir role sahip olduğunu vurguladı.

Mehmet Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin de kadın, kadın hakları, kadın dayanışması ve şiddete karşı kadın odaklı politikalarının geliştirilmesinde artık bir önemli bir aktör olarak kabul edildiğini ve bu alanda her geçen gün kendilerini geliştirdiklerini vurguladı.

KAYAD’la yıllardır işbirliği içerisinde çalıştıklarını, birçok eş zamanlı, eşgüdümlü ve birbirini besleyen projeler gerçekleştirdiklerini kaydeden Harmancı, önümüzdeki dönemde de günün değişen koşulları ve ortaya çıkan yeni ihtiyaçları da dikkate alarak bu dayanışmayı devam ettireceklerini belirtti.

Harmancı, bu anlayışla iki dönemdir meclis üyesi listelerinde de toplumsal cinsiyet dengesinin sağlanması ve toplumsal cinsiyet alanında duyarlı insanların listede yer alması için gayret gösterdiklerinin altını çizerek, “Listemizin, siyasi parti kimliğiyle değil, kendi alanında bu anlayışı benimseyebilecek ve bizimle birlikte yürüyebilecek, hem alanında başarılı hem de her toplumsal alanda duyarlı insanlardan oluşmasına dikkat ediyoruz” diye konuştu.

“Bizim en önemli ilkemiz insan hakları şehri yaratmaktır”

KAYAD’dan sonra Harmancı ve Ekibi Kuir Kıbrıs Derneği’ni ziyaret ederek dernek yetkili ve üyeleriyle görüştü.

LGBTİ+ alanında mücadele edebilmek ve bu alanda aktif bir sivil toplum örgütü oluşturabilmenin zorluklarına değinen Harmancı, 2014 yılından itibaren LTB’nin de bu alanda kökten bir anlayış değişikliği için ortaya çaba koyduğunu ve diğer belediyelere de örnek olmasını umduğunu vurguladı.

Sadece görünürlük anlamında değil, LGBTİ+ bireylerin toplum içerisinde kabul edilmesi ve bu kabulün eşitlik ve adalet temelinde yayılmasını sağlamanın da yerel yönetimin önemli ödevleri arasında olduğunu vurgulayan Harmancı, “bizim en önemli ilkemiz bir insan hakları şehri yaratmak, toplumun tüm dezavantajlı kesimlerinin insan hakları ve eşitlik temelinde tüm hizmetlere, tüm iş kollarına erişimlerini sağlamaktır” diye konuştu.

Harmancı, LGBTİ+ bireylerin istihdam ve barınma fırsatlarına erişimde önemli engellerle karşılaştıklarının farkında olduklarını, önümüzdeki dönemde de dernekle işbirliği içerisinde bu alanda çalışmak istediklerini vurguladı. Gerek özel gerekse kamu sektöründe bu alandaki farkındalığın da artırılması gerektiğinin altını çizdi.